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Город В каждом парке — аттракционы: в Ярославле обсуждают новые правила благоустройства

В каждом парке — аттракционы: в Ярославле обсуждают новые правила благоустройства

Подробности инициативы властей

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В парках Ярославля хотят установить аттракционы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ парках Ярославля хотят установить аттракционы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В парках Ярославля хотят установить аттракционы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле хотят изменить правила благоустройства города. Власти предлагают сделать обязательной установку стационарных аттракционов в парках. Этот вопрос был вынесен на публичные слушания. Итоговое решение будет принято 20 августа.

«В рамках этого проекта предлагается закрепить среди элементов благоустройства стационарные аттракционы и вспомогательные элементы для них, а также предусмотреть их размещение на территориях многофункциональных парков города», — пояснил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.

Как отметил Степанов, деньги на приобретение таких аттракционов можно будет взять из федерального бюджета, средства из которого заложены на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

До вынесения проекта на публичные слушания его обсуждали на заседании муниципалитета. Депутаты поддержали инициативу.

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Ранее губернатор Михаил Евраев сообщил, что в регионе разрабатывается единый дизайн-код по благоустройству городского пространства. В итоговом документе будут прописаны правила и рекомендации, касающиеся благоустройства детских и спортивных площадок, катков, зон отдыха, парков, бульваров, скверов, улиц и площадей. Разрабатывают дизайн-код специалисты ГБУ ЯО «Проектный институт».

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Благоустройство
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