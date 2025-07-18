В каждом парке — аттракционы: в Ярославле обсуждают новые правила благоустройства

В парках Ярославля хотят установить аттракционы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле хотят изменить правила благоустройства города. Власти предлагают сделать обязательной установку стационарных аттракционов в парках. Этот вопрос был вынесен на публичные слушания. Итоговое решение будет принято 20 августа.

«В рамках этого проекта предлагается закрепить среди элементов благоустройства стационарные аттракционы и вспомогательные элементы для них, а также предусмотреть их размещение на территориях многофункциональных парков города», — пояснил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов.

Как отметил Степанов, деньги на приобретение таких аттракционов можно будет взять из федерального бюджета, средства из которого заложены на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

До вынесения проекта на публичные слушания его обсуждали на заседании муниципалитета. Депутаты поддержали инициативу.