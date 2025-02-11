В Ярославской области разработают единый дизайн-код для региона

Разрабатывают дизайн-код Ярославской области Источник: Михаил Евраев / Telegram











В Ярославской области разрабатывают единый дизайн-код по благоустройству городского пространства. По словам губернатора Михаила Евраева, это должно улучшить туристический облик региона.

— Каждый наш населенный пункт самобытен и уникален, имеет свои особенности и достопримечательности. Но все они и составляют Ярославскую область — территорию со своим лицом и более чем тысячелетней историей. Единое оформление позволит ярче показать эту связь, обеспечить стилевое единство, создать комфортную и эстетичную среду, — написал у себя в соцсетях глава региона 10 февраля.

Разрабатывать дизайн-код Ярославской области будут специалисты ГБУ ЯО «Проектный институт». Как сообщил губернатор, в итоговом документе будут прописаны правила и рекомендации, касающиеся благоустройства детских и спортивных площадок, катков, зон отдыха, парков, бульваров, скверов, улиц и площадей. При создании дизайн-кода будет учитываться идентичность каждого округа.

— Зоны для игр и активного отдыха должны быть безопасными и функциональными. Общественные пространства — зелеными, освещенными, удобными. Улицы и площади — визуально гармоничными, чистыми, опрятными, — отметил глава региона.