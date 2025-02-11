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Город В Ярославской области разработают единый дизайн-код для региона

В Ярославской области разработают единый дизайн-код для региона

В него впишут правила благоустройства

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9 комментариев
Разрабатывают дизайн-код Ярославской области | Источник: Михаил Евраев / TelegramРазрабатывают дизайн-код Ярославской области | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Разрабатывают дизайн-код Ярославской области

Источник:

В Ярославской области разрабатывают единый дизайн-код по благоустройству городского пространства. По словам губернатора Михаила Евраева, это должно улучшить туристический облик региона.

— Каждый наш населенный пункт самобытен и уникален, имеет свои особенности и достопримечательности. Но все они и составляют Ярославскую область — территорию со своим лицом и более чем тысячелетней историей. Единое оформление позволит ярче показать эту связь, обеспечить стилевое единство, создать комфортную и эстетичную среду, — написал у себя в соцсетях глава региона 10 февраля.

Разрабатывать дизайн-код Ярославской области будут специалисты ГБУ ЯО «Проектный институт». Как сообщил губернатор, в итоговом документе будут прописаны правила и рекомендации, касающиеся благоустройства детских и спортивных площадок, катков, зон отдыха, парков, бульваров, скверов, улиц и площадей. При создании дизайн-кода будет учитываться идентичность каждого округа.

В дизайн-коде будут прописаны правила благоустройства | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ дизайн-коде будут прописаны правила благоустройства | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Власти обещают, что при создании единого дизайн-кода будет учитываться идентичность каждого округа | Источник: Михаил Евраев / TelegramВласти обещают, что при создании единого дизайн-кода будет учитываться идентичность каждого округа | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Заниматься разработкой правил благоустройства будут специалисты ГБУ ЯО «Проектный институт» | Источник: Михаил Евраев / TelegramЗаниматься разработкой правил благоустройства будут специалисты ГБУ ЯО «Проектный институт» | Источник: Михаил Евраев / Telegram

 — Зоны для игр и активного отдыха должны быть безопасными и функциональными. Общественные пространства — зелеными, освещенными, удобными. Улицы и площади — визуально гармоничными, чистыми, опрятными, — отметил глава региона.

В декабре 2024 года власти анонсировали разработку дизайн-кода Ярославля. В этом материале изучаем разработки, которые уже есть.

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Комментарии
9
Гость
2 часа
единый код ,одно лицо- чиновник - вор
Гость &
29 минут
Да жители тоже "хороши".Давно ли на Фрунзе новые остановки ставили,уже начеркано.Вот что за народ?!Все кто то виноват ...
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