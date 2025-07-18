«Работы без разрешения и экспертизы»: в Ярославле оштрафовали арендатора кафе за реконструкцию

Реконструкцию кафе на Первомайском бульваре признали незаконной Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославле оштрафовали арендатора кафе в центре города за незаконную реконструкцию веранды. Речь идет о возведении пристройки на месте сгоревшей веранды ресторана «Сквер 20/10» на Первомайском бульваре. Причиной стали нарушения, выявленные прокуратурой Кировского района.

«Установлено, что работы проводятся арендатором кафе без разрешения на строительство и экспертизы проектной документации», — сообщили в Ярославской областной прокуратуре 17 июля.

Правоохранители отметили, что во время осмотра здания было выявлено, что ранее существовавшие и отраженные в техническом паспорте здания козырьки на стальных столбах по всему периметру демонтированы. Новые конструкции сильно отличаются от прежних.

«Они установлены на железобетонном ленточном фундаменте, что свидетельствует о неразрывной связи с землей и характеризуется как объект капитального строительства», — уточнили в прокуратуре.

Новая конструкция сильно отличается от старой Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Виновным в нарушении признали директора компании-арендатора «Верона». В отношении него возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка реконструкции объекта капитального строительства). По итогам рассмотрения должностному лицу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Кроме выплаты штрафа руководитель должен позаботиться об устранении всех выявленных нарушений. Прокуратура поставила ситуацию на контроль.

Правоохранители потребовали устранить нарушения Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

ООО «Верона» было образовано в январе 2024 года, зарегистрировано в Ярославле по адресу Первомайский бульвар, 5, где и располагается кафе. По данным сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль предприятия за 2024 год составила 885 тысяч рублей. Директором фирмы является Александр Конуркин. Он же директор ресторана «Брюгге», владелец и директор ООО «Пинтанов», работающего в ресторанном бизнесе. Владельцы ООО «Верона» — Александр Конуркин, а также бизнесмены Светлана Климовицкая, Денис Киселев, ООО «Монори групп» (учредитель Евгений Рыжкин). По данным на январь 2025 года, ресторан «Сквер 20/10» работал как юрлицо ООО «Инвест-Фуд», его фактическим владельцем, по данным прокуратуры, являлся бизнесмен Леонид Климовицкий.

Напомним, о нарушениях при восстановлении сгоревшей веранды в апреле заявляли и в мэрии Ярославля. Тогда председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников сообщал, что документы на земельный участок не оформлялись, разрешений на возведение временных сооружений в этом месте мэрией не выдавалось.

Строительство на месте сгоревшей веранды началось в феврале 2025 года. В пресс-службе мэрии отметили, что участок, где идет строительство, находится на землях с неразграниченной государственной собственностью, которая не передавалась третьим лицам. Кроме того, он относится к объекту культурного наследия муниципального значения «Казанский бульвар».

Кстати, 10 июля суд вынес приговор виновнику пожара в кафе «Сквер» — экс-депутату муниципалитета Дмитрию Соколову. Его приговорили к семи годам заключения в исправительной колонии общего режима.