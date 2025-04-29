Мэрия Ярославля потребовала остановить строительство на месте сгоревшего кафе в центре. Видео

Ярославские власти просят остановить стройку на Первомайском бульваре Источник: Мэрия Ярославля / Telegram











В мэрии Ярославля назвали незаконным возведение пристройки на месте сгоревшей веранды ресторана «Сквер 20/10» на Первомайском бульваре. Об этом 29 апреля сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля Денис Пуговишников.

«Структурными подразделениями мэрии выявлен факт самовольного строительства на Первомайском бульваре. В настоящее время мы знаем, что документы на земельный участок не оформлялись, разрешений на возведение временных сооружений также в мэрии не выдавалось», — сообщил председатель КУМИ.

Строительство на месте сгоревшей веранды началось в феврале 2025 года. И вот, спустя два месяца в администрации вынесли предписание инициатору работ. В пресс-службе мэрии отметили, что участок, где идет строительство, находится на землях с неразграниченной государственной собственностью, которая не передавалась третьим лицам. Кроме того, он относится к объекту культурного наследия муниципального значения «Казанский бульвар».

Мэрия просит остановить возведение пристройки к ресторану «Сквер 20/10» на Первомайском бульваре Источник: Мэрия Ярославля / Telegram

По данным на январь 2025 года, ресторан «Сквер 20/10» работает как юрлицо ООО «Инвест-Фуд», его фактическим владельцем, по данным прокуратуры, является бизнесмен Леонид Климовицкий.

«Инициатору этих действий выдано предписание об устранении нарушения в добровольном порядке. В случае если нарушения не будут устранены, данные материалы будут вынесены на межведомственную комиссию, после этого будет принят приказ комитета по управлению муниципальным имуществом о демонтаже самовольно возведенной пристройки», — пояснил Денис Пуговишников.

Стеклянная веранда ресторана «Сквер 20/10» сгорела в ночь на 31 октября 2023 года. На следующий день по обвинению в поджоге был задержан экс-депутат муниципалитета Дмитрий Соколов. После ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога, и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

Веранда ресторана загорелась вечером 30 октября Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

20 января 2025 года прошло первое заседание по делу о пожаре в ресторане. Тогда минимальную стоимость ущерба, нанесенного заведению, оценили в 11 миллионов рублей. В самом ресторане заявили, что ущерб составил 18 миллионов.

На заседании адвокат Дмитрия Соколова Марина Лисина обращала внимание, что разрешение на эксплуатацию веранды действовало до 15 октября 2023 года.