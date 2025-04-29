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Город Пожар в «Сквере» Мэрия Ярославля потребовала остановить строительство на месте сгоревшего кафе в центре. Видео

Мэрия Ярославля потребовала остановить строительство на месте сгоревшего кафе в центре. Видео

Работы идут без согласования

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35 комментариев
Ярославские власти просят остановить стройку на Первомайском бульваре | Источник: Мэрия Ярославля / TelegramЯрославские власти просят остановить стройку на Первомайском бульваре | Источник: Мэрия Ярославля / Telegram

Ярославские власти просят остановить стройку на Первомайском бульваре

Источник:

Мэрия Ярославля / Telegram

В мэрии Ярославля назвали незаконным возведение пристройки на месте сгоревшей веранды ресторана «Сквер 20/10» на Первомайском бульваре. Об этом 29 апреля сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля Денис Пуговишников.

«Структурными подразделениями мэрии выявлен факт самовольного строительства на Первомайском бульваре. В настоящее время мы знаем, что документы на земельный участок не оформлялись, разрешений на возведение временных сооружений также в мэрии не выдавалось», — сообщил председатель КУМИ.

Строительство на месте сгоревшей веранды началось в феврале 2025 года. И вот, спустя два месяца в администрации вынесли предписание инициатору работ. В пресс-службе мэрии отметили, что участок, где идет строительство, находится на землях с неразграниченной государственной собственностью, которая не передавалась третьим лицам. Кроме того, он относится к объекту культурного наследия муниципального значения «Казанский бульвар».

Мэрия просит остановить возведение пристройки к ресторану «Сквер 20/10» на Первомайском бульваре

Источник:

Мэрия Ярославля / Telegram

По данным на январь 2025 года, ресторан «Сквер 20/10» работает как юрлицо ООО «Инвест-Фуд», его фактическим владельцем, по данным прокуратуры, является бизнесмен Леонид Климовицкий.

«Инициатору этих действий выдано предписание об устранении нарушения в добровольном порядке. В случае если нарушения не будут устранены, данные материалы будут вынесены на межведомственную комиссию, после этого будет принят приказ комитета по управлению муниципальным имуществом о демонтаже самовольно возведенной пристройки», — пояснил Денис Пуговишников.

Стеклянная веранда ресторана «Сквер 20/10» сгорела в ночь на 31 октября 2023 года. На следующий день по обвинению в поджоге был задержан экс-депутат муниципалитета Дмитрий Соколов. После ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога, и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

Веранда ресторана загорелась вечером 30 октября

Источник:

Подслушано в Ярославле / Vk.com

20 января 2025 года прошло первое заседание по делу о пожаре в ресторане. Тогда минимальную стоимость ущерба, нанесенного заведению, оценили в 11 миллионов рублей. В самом ресторане заявили, что ущерб составил 18 миллионов.

На заседании адвокат Дмитрия Соколова Марина Лисина обращала внимание, что разрешение на эксплуатацию веранды действовало до 15 октября 2023 года.

«Сама веранда кафе „Сквер“ стояла незаконно, в материалах дела имеются подтверждающие документы. До 15 октября строение не было демонтировано. Более того, в материалах дела имеется проектная документация и ответ мэрии Ярославля, что разрешалось эксплуатировать сезонную веранду в виде навеса и стоек, то есть остекления не подразумевалось», — говорила сторона защиты.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Незаконное строительство Пристройка Ресторан Мэрия Ярославля
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Комментарии
35
с++
4 часа
После маленького конфуза мэра в Брагино, или конфуза маленького мэра в Брагино... мэрия решил повторить номер на бис
Гость
3 часа
Просят, даже не требуют соблюдать законы и порядок, а просят! Типа, Михалыч, ты уж извини, надо бы остановить строительство. Ну, на неделю, месяц, потом все забудут и доделывай. А сейчас прошу тебя, останови, отдохни.
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