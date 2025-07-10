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Приговор экс-депутату
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Криминал Пожар в «Сквере» Экс-депутату, спалившему ресторан в центре Ярославля, вынесли приговор. Сколько лет ему дали

Экс-депутату, спалившему ресторан в центре Ярославля, вынесли приговор. Сколько лет ему дали

Публикуем первые подробности из зала суда

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12 комментариев
Дмитрий Соколов поджег ресторан «Сквер» в Ярославле | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUДмитрий Соколов поджег ресторан «Сквер» в Ярославле | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Дмитрий Соколов поджег ресторан «Сквер» в Ярославле

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле огласили приговор экс-депутату муниципалитета Дмитрию Соколову, сжегшему ресторан «Сквер» на Первомайском бульваре. Решение озвучили в Кировском районном суде 10 июля 2025 года.

Как передает корреспондент 76.RU из зала суда, Дмитрию назначили 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Сам он признался, что ожидал меньший срок.

«В какой-то части справедливо, в какой-то части многовато по срокам. Но в целом справедливый приговор. Что говорить?» — рассказал Дмитрий Соколов.

«Вы ждали меньше?» — задал вопрос один из журналистов.

«Чуть-чуть. Я на шесть рассчитывал», — уточнил экс-депутат.

«А то, что статью переквалифицировали?» — уточнил журналист.

«Тут же нет 105-й, покушения на убийство. То, что девушка пострадала, — 111-я [часть] вторая, она здесь ложится», — признал Дмитрий.

Дмитрий Соколов прокомментировал приговор

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Напомним, происшествие случилось 30 октября 2023 года. По версии следствия, в этот вечер около 23:40 Дмитрий Соколов поджег летнюю веранду ресторана «Сквер», используя бутылки с зажигательной смесью. При этом он знал, что внутри находятся посетители и сотрудники.

Пожар произошел в октябре 2023 года

Источник:
«Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Чем известен Дмитрий Соколов

Дмитрий Соколов — в прошлом депутат муниципалитета Ярославля. В последнее время работал директором городского предприятия «Ярмарки Дзержинского района» и не раз становился героем публикаций в СМИ. Кроме того, помогал автомобилистам в составе волонтерского отряда «Джип-Алерт». В 2015 году Дмитрий Соколов, будучи помощником сенатора Анатолия Лисицына, подрался в баре. Осенью 2022 года попал в пьяное ДТП, будучи лишенным прав за нетрезвую езду. После чего его лишили членства в партии «Единая Россия». Именно Соколов отправился спасать из Казахстана жителя Ярославской области, который 20 лет провел в рабстве в степи.

«В результате начавшегося пожара одна из посетительниц ресторана получила ожоги до 23% тела, ей причинен тяжкий вред здоровью. Летняя веранда полностью сгорела. Владельцу ресторана причинен материальный ущерб в размере более 11 миллионов рублей», — ранее сообщали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Как рассказала пострадавшая в беседе с 76.RU, семья Соколова оказала ей помощь, оплатив лечение и восстановление. 38-летней Анне сделали четыре операции. Ей также пришлось пройти несколько месяцев реабилитации. Долгое время после случившегося она ходила к психологу, чтобы пережить воспоминания той ночи.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Депутат Поджог Приговор Дмитрий Соколов
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Комментарии
12
Гость
1 час
Мэров Ярославля он утверждал?
Гость
1 час
Вот законы в России. За убийство меньше дают.
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