Город Обзор Площадки снесены, беседка испорчена: что с парком, который сделали в Ярославле на 1000-летие
Площадки снесены, беседка испорчена: что с парком, который сделали в Ярославле на 1000-летие
В фоторепортаже показываем зону отдыха
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С момента открытия Парка 1000-летия Ярославля прошло 15 лет. За эти годы место отдыха изрядно потрепало: детские площадки в аварийном состоянии, белоснежные беседки испачканы и изрисованы, местами торчит плитка. Несмотря на минусы, парк до сих пор посещают горожане. Здесь много зелени, на лужайках можно устроить пикник, а студенты традиционно занимаются в парке физкультурой.
В начале июня в парке разобрали детские площадки. Причину, по которой убрали конструкции, назвали в мэрии Ярославля.
«Работниками МКУ „Агентство по муниципальному заказу ЖКХ“ Ярославля выявлена необходимость проведения работ по демонтажу элементов детского игрового оборудования, находящегося в неудовлетворительном состоянии. В связи с гниением несущих конструкций элементов детских игровых площадок», — уточнили 76.RU в мэрии.
Подрядчика для установки новых площадок уже ищут. Мы отправились в парк, чтобы посмотреть, в каком он сейчас состоянии.
Ранее мы делали шуточный ролик, где рассказывали, чем можно заняться в Парке 1000-летия Ярославля.