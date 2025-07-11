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Город Обзор Площадки снесены, беседка испорчена: что с парком, который сделали в Ярославле на 1000-летие

Площадки снесены, беседка испорчена: что с парком, который сделали в Ярославле на 1000-летие

В фоторепортаже показываем зону отдыха

373
3 комментария
Обзор Парка 1000-летия Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбзор Парка 1000-летия Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обзор Парка 1000-летия Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С момента открытия Парка 1000-летия Ярославля прошло 15 лет. За эти годы место отдыха изрядно потрепало: детские площадки в аварийном состоянии, белоснежные беседки испачканы и изрисованы, местами торчит плитка. Несмотря на минусы, парк до сих пор посещают горожане. Здесь много зелени, на лужайках можно устроить пикник, а студенты традиционно занимаются в парке физкультурой.

В начале июня в парке разобрали детские площадки. Причину, по которой убрали конструкции, назвали в мэрии Ярославля.

«Работниками МКУ „Агентство по муниципальному заказу ЖКХ“ Ярославля выявлена необходимость проведения работ по демонтажу элементов детского игрового оборудования, находящегося в неудовлетворительном состоянии. В связи с гниением несущих конструкций элементов детских игровых площадок», — уточнили 76.RU в мэрии.

Подрядчика для установки новых площадок уже ищут. Мы отправились в парк, чтобы посмотреть, в каком он сейчас состоянии.

Главные ворот в парк пора подкрасить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавные ворот в парк пора подкрасить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главные ворот в парк пора подкрасить

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

За газонами в парке следят. Их ровняет спецтехника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа газонами в парке следят. Их ровняет спецтехника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За газонами в парке следят. Их ровняет спецтехника

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Клумбы совсем опустели и в них проросли сорняки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКлумбы совсем опустели и в них проросли сорняки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Клумбы совсем опустели и в них проросли сорняки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Иногда встречается торчащая плитка, об которую можно споткнуться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИногда встречается торчащая плитка, об которую можно споткнуться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Иногда встречается торчащая плитка, об которую можно споткнуться

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк не пустой. Здесь ежедневно занимаются спортом и гуляют с детьми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПарк не пустой. Здесь ежедневно занимаются спортом и гуляют с детьми | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк не пустой. Здесь ежедневно занимаются спортом и гуляют с детьми

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот с детскими площадками проблема есть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот с детскими площадками проблема есть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот с детскими площадками проблема есть

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Их пришлось демонтировать из-за аварийного состояния | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИх пришлось демонтировать из-за аварийного состояния | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Их пришлось демонтировать из-за аварийного состояния

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Резиновое полотно тоже убрали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРезиновое полотно тоже убрали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Резиновое полотно тоже убрали

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из доступных развлечений остались две качели на равном резиновом покрытии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз доступных развлечений остались две качели на равном резиновом покрытии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из доступных развлечений остались две качели на равном резиновом покрытии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главной достопримечательностью является&nbsp;медведь, с которым многие фотографируются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавной достопримечательностью является&nbsp;медведь, с которым многие фотографируются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главной достопримечательностью является медведь, с которым многие фотографируются

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

От солнца можно спрятаться в беседке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОт солнца можно спрятаться в беседке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От солнца можно спрятаться в беседке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Правда, ее внешний вид отталкивает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПравда, ее внешний вид отталкивает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Правда, ее внешний вид отталкивает

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк интересен не только мамам и бегунам, но и ребятам на скейтах, самокатах и велосипедах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПарк интересен не только мамам и бегунам, но и ребятам на скейтах, самокатах и велосипедах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парк интересен не только мамам и бегунам, но и ребятам на скейтах, самокатах и велосипедах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Большая скейт-площадка привлекает молодежь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБольшая скейт-площадка привлекает молодежь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Большая скейт-площадка привлекает молодежь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоть рампами уже пользуются, но вокруг все еще проходят работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХоть рампами уже пользуются, но вокруг все еще проходят работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоть рампами уже пользуются, но вокруг все еще проходят работы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Зелени в парке достаточно много, поэтому тут можно устроить пикник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗелени в парке достаточно много, поэтому тут можно устроить пикник | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зелени в парке достаточно много, поэтому тут можно устроить пикник

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном здесь можно только сидеть и ходить, больше развлечений, кроме скейт-площадки, нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ основном здесь можно только сидеть и ходить, больше развлечений, кроме скейт-площадки, нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном здесь можно только сидеть и ходить, больше развлечений, кроме скейт-площадки, нет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке установлены два фонтана | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ парке установлены два фонтана | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке установлены два фонтана

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из них похож на фонтан, установленный возле ТЮЗа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдин из них похож на фонтан, установленный возле ТЮЗа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из них похож на фонтан, установленный возле ТЮЗа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле парка можно прогулятся по вишневой аллее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозле парка можно прогулятся по вишневой аллее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле парка можно прогулятся по вишневой аллее

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Цветов не найдете, но ягоды уже зреют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦветов не найдете, но ягоды уже зреют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Цветов не найдете, но ягоды уже зреют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы делали шуточный ролик, где рассказывали, чем можно заняться в Парке 1000-летия Ярославля.

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Комментарии
3
Гость
5 минут
Так эти фото надо Евраеву показать а не тут)
Гость
2 минуты
А беседка наверное сама себя изрисовала
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