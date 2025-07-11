Площадки снесены, беседка испорчена: что с парком, который сделали в Ярославле на 1000-летие

С момента открытия Парка 1000-летия Ярославля прошло 15 лет. За эти годы место отдыха изрядно потрепало: детские площадки в аварийном состоянии, белоснежные беседки испачканы и изрисованы, местами торчит плитка. Несмотря на минусы, парк до сих пор посещают горожане. Здесь много зелени, на лужайках можно устроить пикник, а студенты традиционно занимаются в парке физкультурой.