Детские площадки убирают, плитка «поплыла»: проверяем, в каком состоянии находится парк в центре Ярославля

В июне жители Ярославля заметили, что в Парке 1000-летия начали демонтировать детские площадки.
«Почему снесли детскую площадку в Парке 1000-летия? Где малышам играть?» — поинтересовалась читательница 76.RU Светлана.
На вопрос ярославны ответили в мэрии города.
«Детская площадка в указанном парке была демонтирована в связи с аварийностью».
Как ранее сообщали городские власти, уже заключен муниципальный контракт по установке новых детских площадок.
«Работы по установке новых детских игровых площадок будут проведены в текущем году», — уточнили в мэрии Ярославля.
Напомним, что парк был благоустроен к 1000-летию Ярославля в 2010 году. За 15 лет он пришел в плачевное состояние: плитка в парке «поплыла», по асфальту пошли трещины. А игровые площадки так износились, что их сейчас убирают.
Корреспонденты 76.RU решили прогуляться по парку и проверить, чем там сейчас можно заняться. Шуточный ролик смотрите в видеосюжете выше.