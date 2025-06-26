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Город Детские площадки убирают, плитка «поплыла»: проверяем, в каком состоянии находится парк в центре Ярославля

Детские площадки убирают, плитка «поплыла»: проверяем, в каком состоянии находится парк в центре Ярославля

Как спустя 15 лет эксплуатации выглядит Парк 1000-летия

997
15 комментариев

Кадры из Парка 1000-летия Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В июне жители Ярославля заметили, что в Парке 1000-летия начали демонтировать детские площадки.

«Почему снесли детскую площадку в Парке 1000-летия? Где малышам играть?» — поинтересовалась читательница 76.RU Светлана.

На вопрос ярославны ответили в мэрии города.

«Детская площадка в указанном парке была демонтирована в связи с аварийностью».

Как ранее сообщали городские власти, уже заключен муниципальный контракт по установке новых детских площадок.

«Работы по установке новых детских игровых площадок будут проведены в текущем году», — уточнили в мэрии Ярославля.

Напомним, что парк был благоустроен к 1000-летию Ярославля в 2010 году. За 15 лет он пришел в плачевное состояние: плитка в парке «поплыла», по асфальту пошли трещины. А игровые площадки так износились, что их сейчас убирают.

Корреспонденты 76.RU решили прогуляться по парку и проверить, чем там сейчас можно заняться. Шуточный ролик смотрите в видеосюжете выше.

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Комментарии
15
Гость
2 часа
Детские площадки должны были в порядок привести к летнему сезону.
Гость
2 часа
Это он ещё 15 лет простоял. Сейчас еще хуже все делают. За год все разрушается. На верхней набережной недавно плитку меняли и она в выбоинах уже. Причём есть глубокие, небезопасно в пешеходной зоне - вполне можно оступиться и упасть, и взрослым и детям. Пласмассовые медведи и года не простояли, поцарапанные, внизу вся краска ободрана - белых пластик торчит. Через годик все такие станут, не только в нижней части. Убожество - пластмассовым хламом город заваливать.
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