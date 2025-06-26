Детские площадки убирают, плитка «поплыла»: проверяем, в каком состоянии находится парк в центре Ярославля

Кадры из Парка 1000-летия Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В июне жители Ярославля заметили, что в Парке 1000-летия начали демонтировать детские площадки.

«Почему снесли детскую площадку в Парке 1000-летия? Где малышам играть?» — поинтересовалась читательница 76.RU Светлана.

На вопрос ярославны ответили в мэрии города.

«Детская площадка в указанном парке была демонтирована в связи с аварийностью».

Как ранее сообщали городские власти, уже заключен муниципальный контракт по установке новых детских площадок.

«Работы по установке новых детских игровых площадок будут проведены в текущем году», — уточнили в мэрии Ярославля.

Напомним, что парк был благоустроен к 1000-летию Ярославля в 2010 году. За 15 лет он пришел в плачевное состояние: плитка в парке «поплыла», по асфальту пошли трещины. А игровые площадки так износились, что их сейчас убирают.