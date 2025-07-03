Почему растет тариф оплаты ЖКХ? Ярославцам назвали основную причину

В Ярославле назвали причину роста тарифов ЖКХ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В среду, 3 июля, жителям Ярославля раскрыли основной фактор повышения цен на услуги ЖКХ. Существенное влияние на рост тарифов оказали расходы на энергетические ресурсы.

«Очень бы хотелось понять, почему растет оплата ЖКХ», — поинтересовалась в комментариях на странице «ВКонтакте» губернатора Ярославской области Михаила Евраева Наталья.

Напомним, в Ярославской области, как и по всей стране, с 1 июля произошел рост тарифов ЖКХ. Предельный рост платы жителей не может превысить 17,1%, так как эту планку для региона установили на федеральном уровне.