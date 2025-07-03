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Город Почему растет тариф оплаты ЖКХ? Ярославцам назвали основную причину

Почему растет тариф оплаты ЖКХ? Ярославцам назвали основную причину

Горожане задались вопросом

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7 комментариев
В Ярославле назвали причину роста тарифов ЖКХ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле назвали причину роста тарифов ЖКХ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле назвали причину роста тарифов ЖКХ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В среду, 3 июля, жителям Ярославля раскрыли основной фактор повышения цен на услуги ЖКХ. Существенное влияние на рост тарифов оказали расходы на энергетические ресурсы.

«Очень бы хотелось понять, почему растет оплата ЖКХ», — поинтересовалась в комментариях на странице «ВКонтакте» губернатора Ярославской области Михаила Евраева Наталья.

Напомним, в Ярославской области, как и по всей стране, с 1 июля произошел рост тарифов ЖКХ. Предельный рост платы жителей не может превысить 17,1%, так как эту планку для региона установили на федеральном уровне.

«Основным фактором роста тарифов на коммунальные услуги является рост цен на энергоресурсы, которые составляют до 70% в тарифе (оптовая цена на природный газ увеличивается на 21,3 %, цены на мазут и электроэнергию — выше уровня инфляции на 2025 год, прогнозируемого в размере 5,8)», — сообщили в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

Ранее власти объявили о начале подготовки к отопительному сезону в Ярославской области. Специалисты теплоснабжающих организаций проведут ремонт 73 центральных тепловых пунктов.



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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
ЖКХ Отопление Коммунальные услуги
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Комментарии
7
Инженер1
11 минут
Это сущность периферийного капитализьма и банановых республик.
Гость
23 минуты
помните народу веки перед ТВ может увидит причину?
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