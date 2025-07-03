Почему растет тариф оплаты ЖКХ? Ярославцам назвали основную причину

В среду, 3 июля, жителям Ярославля раскрыли основной фактор повышения цен на услуги ЖКХ. Существенное влияние на рост тарифов оказали расходы на энергетические ресурсы.
«Очень бы хотелось понять, почему растет оплата ЖКХ», — поинтересовалась в комментариях на странице «ВКонтакте» губернатора Ярославской области Михаила Евраева Наталья.
Напомним, в Ярославской области, как и по всей стране, с 1 июля произошел рост тарифов ЖКХ. Предельный рост платы жителей не может превысить 17,1%, так как эту планку для региона установили на федеральном уровне.
«Основным фактором роста тарифов на коммунальные услуги является рост цен на энергоресурсы, которые составляют до 70% в тарифе (оптовая цена на природный газ увеличивается на 21,3 %, цены на мазут и электроэнергию — выше уровня инфляции на 2025 год, прогнозируемого в размере 5,8)», — сообщили в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.
Ранее власти объявили о начале подготовки к отопительному сезону в Ярославской области. Специалисты теплоснабжающих организаций проведут ремонт 73 центральных тепловых пунктов.