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Город Поставят новые площадки: стали известны подробности благоустройства парка в центре Ярославля

Поставят новые площадки: стали известны подробности благоустройства парка в центре Ярославля

Власти ищут подрядчика для проведения работ

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3 комментария
Почему демонтировали детские площадки в парке 1000-летия, рассказали в мэрии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему демонтировали детские площадки в парке 1000-летия, рассказали в мэрии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему демонтировали детские площадки в парке 1000-летия, рассказали в мэрии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стали известны подробности благоустройства парка 1000-летия в Ярославле. После демонтажа детских площадок власти начали искать подрядчика для установки новых.

Напомним, в начале июня 2025 года местные жители заметили, что в парке убрали детские площадки. Как тогда объяснили власти, всё дело в том, что они находились в аварийном состоянии.

«Работниками МКУ „Агентство по муниципальному заказу ЖКХ“ Ярославля выявлена необходимость проведения работ по демонтажу элементов детского игрового оборудования, находящегося в неудовлетворительном состоянии. В связи с гниением несущих конструкций элементов детских игровых площадок», — уточнили 76.RU в мэрии.

В июне в парке демонтировали детские площадки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ июне в парке демонтировали детские площадки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В парке 1000-летия были две детские площадки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ парке 1000-летия были две детские площадки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Их огородили и сняли резиновое покрытие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИх огородили и сняли резиновое покрытие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
Там сейчас ведутся работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТам сейчас ведутся работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще в апреле 2025 года был заключен контракт с ООО «ОФИСДИПО» на 14 миллионов рублей. Однако из-за того, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ, заказчик расторг договор в одностороннем порядке.

«В настоящее время заказчиком ведется работа по подготовке документов, необходимых для повторного проведения закупочных процедур на устройство детских игровых площадок в парке 1000-летия Ярославля», — добавили в мэрии города.

Ранее журналисты 76.RU прошлись по парку 1000-летия и проверили, в каком он сейчас находится состоянии. Ролик опубликовали в нашем телеграм-канале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Парк Благоустройство
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Комментарии
3
Гость
33 минуты
Блин позовите даже не китайцев а сомалийцев они за неделю всё сделают и украдут в 10000раз меньше
Гость
20 минут
Распил бюджетных денежек опять намечается
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