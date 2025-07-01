Поставят новые площадки: стали известны подробности благоустройства парка в центре Ярославля

Почему демонтировали детские площадки в парке 1000-летия, рассказали в мэрии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стали известны подробности благоустройства парка 1000-летия в Ярославле. После демонтажа детских площадок власти начали искать подрядчика для установки новых.

Напомним, в начале июня 2025 года местные жители заметили, что в парке убрали детские площадки. Как тогда объяснили власти, всё дело в том, что они находились в аварийном состоянии.

«Работниками МКУ „Агентство по муниципальному заказу ЖКХ“ Ярославля выявлена необходимость проведения работ по демонтажу элементов детского игрового оборудования, находящегося в неудовлетворительном состоянии. В связи с гниением несущих конструкций элементов детских игровых площадок», — уточнили 76.RU в мэрии.

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Еще в апреле 2025 года был заключен контракт с ООО «ОФИСДИПО» на 14 миллионов рублей. Однако из-за того, что подрядчик нарушил сроки выполнения работ, заказчик расторг договор в одностороннем порядке.

«В настоящее время заказчиком ведется работа по подготовке документов, необходимых для повторного проведения закупочных процедур на устройство детских игровых площадок в парке 1000-летия Ярославля», — добавили в мэрии города.