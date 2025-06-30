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Город В Ярославле ввели новую меру соцподдержки для многодетных семей

В Ярославле ввели новую меру соцподдержки для многодетных семей

Как ее получить

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4 комментария
Ввели новую выплату для многодетных семей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВвели новую выплату для многодетных семей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ввели новую выплату для многодетных семей

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле появилась новая мера социальной поддержки для многодетных семей. Теперь они могут выбрать денежную компенсацию вместо положенного земельного участка — общая сумма выплаты составит 639 744 рубля.

Из этой суммы 482 628 рублей — новая мера поддержки, установленная мэрией города. Она дополняет ранее действующую выплату в размере 157 116 рублей, утверждённую постановлением правительства Ярославской области.

«Граждане с тремя и более детьми имеют право на получение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Безвозмездное предоставление земельного участка можно заменить на единовременную денежную выплату», — сообщили в мэрии Ярославля 30 июня.

Единовременную денежную выплату можно использовать на следующие цели:

  • покупка готового жилья;

  • приобретение земли под строительство;

  • участие в долевом строительстве;

  • оплата ипотечного кредита.

После получения выплаты семья будет снята с очереди на предоставление земельного участка. Распоряжение средствами допускается только в рамках указанных направлений.

Заявку на получение выплаты можно подать в департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля (ул. Нахимсона, д. 15, тел. 72-87-53).

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Семья Многодетные
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Комментарии
4
Гость
1 час
можно ещё разрешить им бесплатно ходить в общественные туалеты - их всё равно нет😂
Гость
1 час
Колоссальная сумма на фоне цены часов за 28 лимонов ДОЛЛАРОВ и свадеб Может разрешить не выкидывать еду из ресторанов и магазинов а отдавать людям, или это противоречит Плану?
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