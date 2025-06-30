В Ярославле ввели новую меру соцподдержки для многодетных семей

В Ярославле появилась новая мера социальной поддержки для многодетных семей. Теперь они могут выбрать денежную компенсацию вместо положенного земельного участка — общая сумма выплаты составит 639 744 рубля.
Из этой суммы 482 628 рублей — новая мера поддержки, установленная мэрией города. Она дополняет ранее действующую выплату в размере 157 116 рублей, утверждённую постановлением правительства Ярославской области.
«Граждане с тремя и более детьми имеют право на получение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Безвозмездное предоставление земельного участка можно заменить на единовременную денежную выплату», — сообщили в мэрии Ярославля 30 июня.
Единовременную денежную выплату можно использовать на следующие цели:
покупка готового жилья;
приобретение земли под строительство;
участие в долевом строительстве;
оплата ипотечного кредита.
После получения выплаты семья будет снята с очереди на предоставление земельного участка. Распоряжение средствами допускается только в рамках указанных направлений.
Заявку на получение выплаты можно подать в департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля (ул. Нахимсона, д. 15, тел. 72-87-53).