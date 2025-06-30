В Ярославле ввели новую меру соцподдержки для многодетных семей

Ввели новую выплату для многодетных семей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле появилась новая мера социальной поддержки для многодетных семей. Теперь они могут выбрать денежную компенсацию вместо положенного земельного участка — общая сумма выплаты составит 639 744 рубля.

Из этой суммы 482 628 рублей — новая мера поддержки, установленная мэрией города. Она дополняет ранее действующую выплату в размере 157 116 рублей, утверждённую постановлением правительства Ярославской области.

«Граждане с тремя и более детьми имеют право на получение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Безвозмездное предоставление земельного участка можно заменить на единовременную денежную выплату», — сообщили в мэрии Ярославля 30 июня.

Единовременную денежную выплату можно использовать на следующие цели:

покупка готового жилья;

приобретение земли под строительство;

участие в долевом строительстве;

оплата ипотечного кредита.

После получения выплаты семья будет снята с очереди на предоставление земельного участка. Распоряжение средствами допускается только в рамках указанных направлений.