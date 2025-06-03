В Ярославле возобновили поиск проектировщика благоустройства Стрелки: сколько готовы предложить

Начали искать проектировщика для Стрелки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле ищут проектировщика, который сможет заняться благоустройством Стрелки. За работы готовы заплатить более 15 миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на портале госзакупок. Заявки принимаются до 9 июня.

«Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 1 октября 2025 в соответствии с графиком выполнения», — указано в документах.

Среди целей и задач выполняемых работ было выделено:

формирование современного архитектурно-художественного облика территории;

создание комфортной, визуально приятной и безопасной зоны рекреации территории;

обеспечение комфортных условий для передвижения и отдыха пешеходов (включая МГН), а также пребывания для гостей и жителей города;

развитие дополнительной социальной и досуговой инфраструктуры в шаговой доступности;

обеспечение возможности проведения культурно-массовых мероприятий.

Ранее контракт на проектирование был заключен с ООО «Фидсол» из Новгородской области. Компания выиграла аукцион на выполнение работ, предложив наименьшую цену за услуги — 8,08 миллиона рублей, однако к реализации не приступила. Изначально власти готовы были заплатить за проект 14,3 миллиона рублей.

ООО «Фидсол» была образована в 2009 году. Зарегистрирована в деревне Новая Мельница Новгородской области. Среди ее видов деятельности — разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, оптовая торговля необработанным табаком, семенами, кормами для сельскохозяйственных животных и другие. Учредитель и директор компании — Григорий Эрвиц.

Что планируют сделать

Напомним, Стрелку в Ярославле хотят преобразить в многофункциональное городское пространство со сценой. Там также должна появиться зона уличного амфитеатра для концертов, театральных представлений, спектаклей. Эскизный проект благоустройства был разработан Центром развития городских территорий Ярославля. Кроме того, запланирован ремонт покрытия, фонтанов, лестницы у памятника 1000-летия города.

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«Проектом предусмотреть варианты устройства плиточного орнамента, предусмотреть работы по устройству плиточного покрытия из гранита, организацию автополива с устройством резервуаров для воды, работы по переносу воздушных сетей под землю в рамках реализации концепции „Чистое небо“ (при необходимости), устройству малых архитектурных форм (скамейки, перголы, качели, урны), освещению и озеленению территории, системы видеонаблюдения, звукового оформления», — написано в документе.