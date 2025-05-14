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Город В Ярославской области начнут отключать отопление

В Ярославской области начнут отключать отопление

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев

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2 комментария
Губернатор Михаил Евраев сообщил об отключении отопления в Ярославской области | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUГубернатор Михаил Евраев сообщил об отключении отопления в Ярославской области | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Губернатор Михаил Евраев сообщил об отключении отопления в Ярославской области

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

В Ярославской области начнут отключать отопление. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 14 мая.

«В регионе устанавливается теплая погода. Синоптики прогнозируют стабильный плюс и повышение температуры. Поэтому приступаем к поэтапному отключению централизованного отопления. Поручил главам заканчивать сезон постепенно, с учетом особенностей местных систем теплоснабжения», — написал у себя в соцсетях глава региона.

В Ярославле отопление начнут отключать с 15 мая. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 14 мая.

Напомним, в этом году в Ярославле уже отключали отопление с 19 апреля, но 26 апреля возобновили из-за сильного похолодания.

В мэрии изданию 76.RU сообщили, что по нормам, прописанным в федеральном постановлении, отключение тепла происходит на следующий день после пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне не ниже 8 градусов. Кроме того, при принятии решения о дате отключения отопления учитываются прогноз погоды и обращения жителей.

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Комментарии
2
Гость
24 минуты
Сегодня солнышко сияет, По небу тучи разгоняет. Так хочет землю обогреть И наши души отогреть.
Гость
17 минут
ДА НЕУЖЕЛИ?
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