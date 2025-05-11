Здесь не только Брагино: голосуем за самый лучший район Ярославля для жизни

Кажется, каждый житель Ярославля без труда назовет все районы города. И у многих, наверняка, есть любимое место из этого списка. Там, где трава зеленее, воздух чище, или автобусы ходят чаще.
Предлагаем вам проголосовать за лучший район Ярославля по вашему мнению. Расскажите, почему вам нравится именно он, где вы живете сами, или в какой уголок города мечтаете переехать.
Да начнется битва районов!
Какой район Ярославля по вашему мнению самый лучший?
Кстати, а вы знаете историю происхождения необычных названий районов в Ярославле? Например, почему жители города называют Дзержинский район именно Брагино?
А что насчет Пятерки? Для многих станет открытием, что именно с этого района началась масштабная застройка Ярославля хрущевками. А еще тот факт, что Пятёрка получила свое народное название благодаря общественному транспорту, который там ходил.
Ну, а если вы считаете себя коренным ярославцем, и уверены, что знаете о жизни в столице Золотого кольца все, предлагаем проверить, насколько вам знакомы эти диалектизмы.