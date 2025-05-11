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Город Битва районов Голосование Здесь не только Брагино: голосуем за самый лучший район Ярославля для жизни

Здесь не только Брагино: голосуем за самый лучший район Ярославля для жизни

Рассказывайте, какой уголок столицы Золотого кольца нравится вам больше всего

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1 комментарий
Где в Ярославле лучше всего живется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде в Ярославле лучше всего живется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где в Ярославле лучше всего живется

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, каждый житель Ярославля без труда назовет все районы города. И у многих, наверняка, есть любимое место из этого списка. Там, где трава зеленее, воздух чище, или автобусы ходят чаще.

Предлагаем вам проголосовать за лучший район Ярославля по вашему мнению. Расскажите, почему вам нравится именно он, где вы живете сами, или в какой уголок города мечтаете переехать.

Да начнется битва районов!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой район Ярославля по вашему мнению самый лучший?

Опрос завершится 18.05.2025
Всего проголосовало: 80
Нефтестрой
Перекоп
Суздалка
Фрунзе
Пятерка
Центр
Брагино
Заволга
Резинотехника

Кстати, а вы знаете историю происхождения необычных названий районов в Ярославле? Например, почему жители города называют Дзержинский район именно Брагино?

А что насчет Пятерки? Для многих станет открытием, что именно с этого района началась масштабная застройка Ярославля хрущевками. А еще тот факт, что Пятёрка получила свое народное название благодаря общественному транспорту, который там ходил.

Ну, а если вы считаете себя коренным ярославцем, и уверены, что знаете о жизни в столице Золотого кольца все, предлагаем проверить, насколько вам знакомы эти диалектизмы.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Районы Ярославля Голосование
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Комментарии
1
Ярпортал
15 минут
Ярославль - трудовой Пакистан для МСК и МО по мнению HH
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