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Город ТСЖ игнорируют постановление: как идет подключение отопления в Ярославле

ТСЖ игнорируют постановление: как идет подключение отопления в Ярославле

В мэрии сообщили, в скольких домах батареи уже нагрелись

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В Ярославле идет возобновление отопления | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUВ Ярославле идет возобновление отопления | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В Ярославле идет возобновление отопления

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

В мэрии Ярославля сообщили, как идет возобновление теплоснабжения. Тему подняли на обсуждение на общегородском совещании мэра 29 апреля.

«Объем системы теплоснабжения очень велик. Гидравлическая система не позволяет это сделать одномоментно, чтобы не было гидравлических ударов в системе. Поэтому постепенный процесс включения домов и повышения давления в сети осуществляется совместно с теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепла — в жилых домах это управляющие компании», — сообщил заместитель мэра Николай Степанов.

По его словам, в Заволжском районе тепло уже поступило в 90% домов. В остальных районах ситуация хуже. В Дзержинском районе на вечер понедельника, 28 апреля, подключено 80% домов, в Красноперекопском и Фрунзенском районах — 60% и 66% домов соответственно. В Кировском и Ленинском районах — 57%.

«В Красноперекопском и Фрунзенском районах система чуть позднее других выходит на режим. В Дзержинском районе Тенинская ТЭЦ стоит на некотором удалении от города, процесс запуска достаточно длительный», — пояснил Николай Степанов.

По его прогнозам, к вечеру 29 апреля отопление должно появиться в 90-95% домов Ярославля.

Из 81 школы подключены к теплу 45, из 144 детских садов — 109. Работы по подаче отопления в соцучреждения также продолжается.

В целом, по данным властей, возобновление отопительного периода проходит без аварий. Однако где-то уже началась подготовка к следующему отопительному периоду, поэтому случаются задержки.

«На некоторых сетях уже начались раскопки. Пришлось эти работы остановить, чтобы продлить отопительный сезон», — пояснил Степанов.

При этом, по информации глав районов, от подключения тепла отказываются некоторые ТСЖ.

«Берегут деньги, надеются, что в ближайшее время потеплеет. С ними проведена индивидуальная работа, направлены письма, что в данном случае интересы жителей превыше всего», — отметила глава Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова.

Ситуацию прокомментировал мэр города Артем Молчанов:

«Постановление подписано. Если ТСЖ не хотят, единственное решение — собрание собственников. Если собрание собственников решает, что нет необходимости возобновления отопительного сезона, — это решение собственников, а не председателя ТСЖ. Если такой бумаги нет, значит вопросом должна заниматься прокуратура».

Напомним, постановление о возобновлении отопительного сезона в Ярославле было принято в субботу, 26 апреля. Причиной стало сильное похолодание. 26–28 апреля в Ярославской области температура опускалась до -5 градусов.

По прогнозам синоптиков, холодная погода простоит в Центральной России до конца апреля. А с 1 мая начнет теплеть.

А у вас включили отопление?

Да, очень рады этому
Да, но лучше бы не подключали
Нет, очень ждем
Нет, и не надо бы
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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Коммуналка Отопление Мэрия Ярославля
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