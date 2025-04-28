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Весна Начнутся со снега: Гидрометцентр опубликовал подробный прогноз на майские праздники по дням

Начнутся со снега: Гидрометцентр опубликовал подробный прогноз на майские праздники по дням

Чего ждать в длинные выходные ярославцам

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1 комментарий
В Центральной России начнет теплеть на майские праздники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Центральной России начнет теплеть на майские праздники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России начнет теплеть на майские праздники

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На сайте Гидрометцентра России опубликовали прогноз погоды на первые майские праздники. Судя по прогнозу синоптиков, ночь на 1 мая будет одной из самых холодных на наступившей неделе. Но дальше начнет теплеть.

«Похолодание в Центральной России завершится», — констатировали в центре «Фобос».

К воскресенью, 4 мая, температура воздуха в дневные часы в Ярославской области повысится до +16 градусов. При этом в выходные не обойдется без осадков.

Прогноз погоды по дням в первомайские выходные в Ярославской области

  • 1 мая, четверг: облачно, ночью дождь и снег, температура воздуха +1 градус. Днем облачно, временами небольшой дождь, температура — +11 градусов;

  • 2 мая, пятница: облачно, ночью небольшой кратковременный дождь, температура +3 градуса. Днем переменная облачность, без осадков, температура +13 градусов;

  • 3 мая, суббота: облачно, днем временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6 градусов, днем +14 градусов;

  • 4 мая, воскресенье: облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура воздуха +6 градусов, днем +16 градусов.

Подробный прогноз на каждый день смотрите на сервисе «Погода 76.RU».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
1
Гость
1 минута
В квартире уже стужа. Всегда была против отключения отопления.
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