Начнутся со снега: Гидрометцентр опубликовал подробный прогноз на майские праздники по дням

В Центральной России начнет теплеть на майские праздники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На сайте Гидрометцентра России опубликовали прогноз погоды на первые майские праздники. Судя по прогнозу синоптиков, ночь на 1 мая будет одной из самых холодных на наступившей неделе. Но дальше начнет теплеть.

«Похолодание в Центральной России завершится», — констатировали в центре «Фобос».

К воскресенью, 4 мая, температура воздуха в дневные часы в Ярославской области повысится до +16 градусов. При этом в выходные не обойдется без осадков.

Прогноз погоды по дням в первомайские выходные в Ярославской области

1 мая, четверг: облачно, ночью дождь и снег, температура воздуха +1 градус. Днем облачно, временами небольшой дождь, температура — +11 градусов;

2 мая, пятница: облачно, ночью небольшой кратковременный дождь, температура +3 градуса. Днем переменная облачность, без осадков, температура +13 градусов;

3 мая, суббота: облачно, днем временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6 градусов, днем +14 градусов;

4 мая, воскресенье: облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура воздуха +6 градусов, днем +16 градусов.