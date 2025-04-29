«Выдача разрешений запрещена»: в Ярославле ограничат запуск дронов и коптеров

В Ярославле в мае запретят полеты квадрокоптеров и дронов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ярославской области изменили условия запуска БПЛА. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в преддверии Дня Победы будет приостановлено согласование полетов для аэросъемки.

«В период с 8 по 9 мая 2025 года выдача разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов главам муниципальных и городских округов запрещена решением оперативного штаба Ярославской области. Ранее выданные разрешения на эти даты должны быть аннулированы», — сообщили в администрации.

Напомним, запрет на полеты был введен в 2022 году из-за режима повышенной готовности.

«Применять беспилотники имеют право только органы государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований региона, подведомственные им организации, исполнители гособоронзаказа. Исключение также составляют организации и иные хозяйствующие структуры в целях проведения мониторинга пожароопасной обстановки, охотничьих ресурсов и среды их обитания», — сообщили в правительстве.

Кроме того, с апреля 2025 года сбивать дроны могут сотрудники ярославского управления Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.