«Выдача разрешений запрещена»: в Ярославле ограничат запуск дронов и коптеров

В Ярославской области изменили условия запуска БПЛА. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в преддверии Дня Победы будет приостановлено согласование полетов для аэросъемки.
«В период с 8 по 9 мая 2025 года выдача разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов главам муниципальных и городских округов запрещена решением оперативного штаба Ярославской области. Ранее выданные разрешения на эти даты должны быть аннулированы», — сообщили в администрации.
Напомним, запрет на полеты был введен в 2022 году из-за режима повышенной готовности.
«Применять беспилотники имеют право только органы государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований региона, подведомственные им организации, исполнители гособоронзаказа. Исключение также составляют организации и иные хозяйствующие структуры в целях проведения мониторинга пожароопасной обстановки, охотничьих ресурсов и среды их обитания», — сообщили в правительстве.
Кроме того, с апреля 2025 года сбивать дроны могут сотрудники ярославского управления Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управление наделено полномочиями пресекать функционирование беспилотных аппаратов путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов», — пояснили в Росгвардии.