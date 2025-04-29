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Город «Выдача разрешений запрещена»: в Ярославле ограничат запуск дронов и коптеров

«Выдача разрешений запрещена»: в Ярославле ограничат запуск дронов и коптеров

Как изменится порядок полетов

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4 комментария
В Ярославле в мае запретят полеты квадрокоптеров и дронов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле в мае запретят полеты квадрокоптеров и дронов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле в мае запретят полеты квадрокоптеров и дронов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области изменили условия запуска БПЛА. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в преддверии Дня Победы будет приостановлено согласование полетов для аэросъемки.

«В период с 8 по 9 мая 2025 года выдача разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов главам муниципальных и городских округов запрещена решением оперативного штаба Ярославской области. Ранее выданные разрешения на эти даты должны быть аннулированы», — сообщили в администрации.

Напомним, запрет на полеты был введен в 2022 году из-за режима повышенной готовности.

«Применять беспилотники имеют право только органы государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований региона, подведомственные им организации, исполнители гособоронзаказа. Исключение также составляют организации и иные хозяйствующие структуры в целях проведения мониторинга пожароопасной обстановки, охотничьих ресурсов и среды их обитания», — сообщили в правительстве.

Кроме того, с апреля 2025 года сбивать дроны могут сотрудники ярославского управления Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управление наделено полномочиями пресекать функционирование беспилотных аппаратов путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов», — пояснили в Росгвардии.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
БПЛА Запрет на полеты Коптеры Дроны-беспилотники
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Комментарии
4
Гость
2 часа
скоро нам запретят выходить из подъезда? ещё, ещё больше запретов!!
Гость
1 час
всем надеть кирзовые сапоги, ходить строем, славить власти и точить болванку,,
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