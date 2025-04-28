«Дед никогда не рассказывал о войне»: трагедия Великой Отечественной глазами советских подростков

Родственники поделились воспоминаниями о воевавших на фронте дедушках Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Совсем скоро россияне отпразднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Много лет минуло с тех пор, как советские люди встали на защиту Родины. Урал, Смоленская область, Башкирия — на борьбу с захватчиками вышла целая страна. Среди фронтовиков оказались совсем юные ребята, недавние школьники.

Мы попросили читателей поделиться историями родственников, которых Великая Отечественная война заставила рано повзрослеть.

Юный солдат, который побывал в аду и выжил благодаря медсестре и собаке

Бариев Касим Бариевич

Жене и детям Касим никогда не рассказывал, что ему пришлось пережить на войне, будучи 18-летним парнем Источник: семейный архив читательницы Городских медиа











Читательница Эльза поделилась трагической историей своего дедушки. Касим родился в марте 1925 года в деревне Новые Казанчи Аскинского района Республики Башкортостан. Как и многие другие дети того времени, он с малых лет познал, что такое голод и тяжелый труд. Несмотря на невзгоды, Касима всегда окружала и поддерживала большая и дружная семья.

Всё перевернула Великая Отечественная война. Сначала на фронт отправились старшие братья мальчика. В 1943 году, когда Касиму стукнуло 18 лет, пришел его черед. Молодого человека определили под Ленинград, где в тот момент шли ожесточенные бои.

После прорыва блокады Ленинграда немцы продолжали держать оборону. Советские войска с трудом, но прорывались на северо-запад. В одном из боев Касиму осколком снаряда раздробило ногу. На помощь пришла медсестра. Когда женщина делала Касиму перевязку, снайперская пуля убила ее и навылет ранила солдата в голову, пройдя по касательной.

Касим пролежал на весеннем снегу больше двух дней. Солдата спасло от смерти то, что рана на ноге была перевязана, а медсестра, упав от пули, накрыла его своим телом. На третий день по полю сражения проходили похоронные части с санитарными собаками. Одна из них отыскала лежащего без сознания Касима. Дальше был госпиталь, операция, долгое лечение. Он на всю жизнь остался инвалидом: после травмы одна его нога стала короче другой на 10 сантиметров.

В 19 лет Касим вернулся в родную деревню. Там устроился на работу, женился и впоследствии воспитал 7 прекрасных дочек. Детям мужчина почти не рассказывал об испытаниях, которые ему пришлось пережить. Говорил, никому лучше не знать, что творилось на фронте. Касим никогда не пользовался льготами инвалида Великой Отечественной войны: ему было стыдно, что товарищи и медсестра, которая спасла его, навсегда остались в том бою, а он вышел из него живым.

Как мальчик из Смоленской области в 15 лет попал в партизанский отряд

Русаков Виктор Васильевич

Когда родную деревню Виктора оккупировали немцы, он сбежал в лес и примкнул к партизанам Источник: семейный архив читательницы Городских медиа











Прадедушка читательницы Светланы родился в 1927 году в деревне Подсосонье Сычевского района Смоленской области. Сейчас населенного пункта уже нет на карте: он был дотла сожжен немцами в годы Великой Отечественной войны.

Деревня Подсосонье располагалась в 180 километрах на запад от Москвы. Когда в октябре 1941 года фашистские войска наступали на столицу, 14-летний Витя с семьей оказался в оккупации. Населенный пункт был полностью разграблен: враг забрал урожай, скотину и хлеб, выжег колхозные дворы, конюшни и амбары. Жители Подсосонья гибли от голода, болезней и непосильного труда. Семья Русаковых укрывалась в сарае — их дом тоже заняли фашисты.

Летом 1942-го немцы стали собирать молодых трудоспособных жителей оккупированных территорий и отправлять их в Германию для рабского труда. Забрали и Витю Русакова. Колонну пленных вели под конвоем много дней. И вот, когда она подходила к границе Смоленской области, группа молодых ребят совершила побег. Виктор был одним из беглецов.

Ребята долго бродили по лесу, затем встретили партизанский отряд и присоединились к нему. На тот момент Виктору было всего 15 лет. В отряде юноша помогал ухаживать за лошадьми, он занимался этим еще в родной деревне. Однажды командир отправил его на разведку. Виктор оседлал любимого скакуна и отправился в лес, где наткнулся на немецкую засаду. Засвистели пули, одна угодила прямо в ухо кобылы. Лошадь рванула вперед, перепрыгнула траншею, где притаились фашисты, и устремилась в чащу. Виктор мчался во весь опор и смог вовремя предупредить отряд об опасности.

Партизаны действовали в полесье на территории Белоруссии. Летом 1943 года отряд соединился с фронтом советских войск. Все партизаны были приняты в состав армии. В этот момент на фронт приехал маршал Жуков — он хотел лично оценить состояние партизан после выхода из тыла. Заметив среди них много молодых людей, не достигших совершеннолетия, он приказал отправить их домой. Виктор вернулся в уже освобожденную Смоленскую область и наконец встретился с семьей после долгих месяцев разлуки.

По данным отчетов, партизаны за два года уничтожили 91 580 солдат противника, 3225 автомобилей, 452 танка, 53 самолета, 123 орудия, подорвали 151 крупный армейский склад с боеприпасами и свыше 33 тысяч рельсов на территории области. Отвлекая на себя фашистские дивизии, они оказывали бесценную помощь регулярным войскам Красной армии.

Прожил 50 лет с осколком в голове: история храброго сапера Тутынина

Тутынин Михаил Дмитриевич

Михаил стал сапером в 18 лет Источник: семейный архив читательницы Городских медиа Михаил стал сапером в 18 лет Источник: семейный архив читательницы Городских медиа

Нелегко пришлось на войне прадедушке нашего читателя Кирилла. Михаил Тутынин родился 22 ноября 1925 года в деревне Алтынное Молотовской области. В 1943 году, когда Красная армия одержала стратегическую победу под Сталинградом и начала активное наступление, Михаил был призван на военную службу — ему было 18 лет.

Молодого человека определили в состав 76-го штурмового батальона 16-й инженерно-саперной бригады резерва главного командования, входившей в 1-й Украинский фронт.

Инженерно-саперные подразделения решали задачи по разминированию, устройству проходов в заграждениях, сопровождению танковых и пехотных соединений, а также участвовали в штурмах укрепленных позиций противника.

При выполнении боевого задания по разведке маршрута в районе населенного пункта Патерсвальде отделение Михаила столкнулось с сильным огневым сопротивлением со стороны противника. Получив задачу на уничтожение огневого очага, Михаил, действуя решительно и храбро, первым поднялся в атаку и повел за собой бойцов. В результате успешных действий противник был уничтожен, что обеспечило продвижение наступающих частей. За героизм, проявленный в бою, младший сержант Тутынин был представлен к награде.

А весной 1944 года в ходе наступательных операций Михаил получил тяжелое ранение в голову. После госпитализации в Москве врачи пришли к выводу, что извлечение осколка невозможно — он прожил с ним всю оставшуюся жизнь. Несмотря на ранение, молодой человек продолжил службу, занимаясь разминированием и восстановлением освобожденных территорий.

Михаил был демобилизован только в 1950 году. К воспоминаниям о войне мужчина не возвращался: разговоры на эту тему вызывали у него тяжелые эмоции. Его супруга Ольга Ивановна вспоминала, что всякий раз, когда она пыталась расспросить Михаила о фронтовом прошлом, он замолкал и с трудом сдерживал слезы. Лишь однажды он коротко отметил, что перед их подразделением как-то раз выступала Клавдия Шульженко.