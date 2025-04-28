«Очень холодно»: в Ярославле рассказали, почему не получится быстро подключить отопление

28 апреля в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области рассказали, что отопление быстро подключить не получится, так как это многодневный процесс.
«Нужно изменить положение тысяч различных задвижек, остановить сотни насосов, провести работы на котельных, тепловых пунктах и десятках тысяч зданий. Запустить остановленную систему отопления быстро также невозможно», — сообщили в Министерстве.
Для того, чтобы узнать, как обстоят дела с подачей тепла, гражданам посоветовали обратиться в управляющую компанию.
«Очень холодно. Нужно отопление», — пишут ярославцы в комментариях под постами Министерства строительства и жкх Ярославской области.
Нужно ли снова включать отопление?
Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал о возобновлении подачи отопления 26 апреля. Причина — в резком похолодании. Жителям двух районов, а именно Красноперекопского и Фрунзенского, придется ждать подключения отопления дольше. Это связано с необходимостью поэтапного включения насосных станций.