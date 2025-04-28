НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

6 м/c,

зап.

 755мм 34%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,55
EUR 93,18
Туристка погибла в Дагестане
Приостановили снос кафе
Отключат горячую воду. Когда
Ярославцы застряли в аэропорту
35 пострадавших в ДТП с автобусом
Вводили план «Ковер»
Дайджест ко Дню Победы
Живет в доме без крыши
Сколько зарабатывают похоронщики
Город «Очень холодно»: в Ярославле рассказали, почему не получится быстро подключить отопление

«Очень холодно»: в Ярославле рассказали, почему не получится быстро подключить отопление

В областном Министерстве назвали причину

979
20 комментариев
В Ярославле начали постепенно возобновлять подачу отопления | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле начали постепенно возобновлять подачу отопления | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле начали постепенно возобновлять подачу отопления

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

28 апреля в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области рассказали, что отопление быстро подключить не получится, так как это многодневный процесс.

«Нужно изменить положение тысяч различных задвижек, остановить сотни насосов, провести работы на котельных, тепловых пунктах и десятках тысяч зданий. Запустить остановленную систему отопления быстро также невозможно», — сообщили в Министерстве.

Для того, чтобы узнать, как обстоят дела с подачей тепла, гражданам посоветовали обратиться в управляющую компанию.

«Очень холодно. Нужно отопление», — пишут ярославцы в комментариях под постами Министерства строительства и жкх Ярославской области.

Нужно ли снова включать отопление?

Да! Дома очень холодно
Нет! Скоро потепление
У меня индивидуальное отопление

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал о возобновлении подачи отопления 26 апреля. Причина — в резком похолодании. Жителям двух районов, а именно Красноперекопского и Фрунзенского, придется ждать подключения отопления дольше. Это связано с необходимостью поэтапного включения насосных станций.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Отопление
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
199045528
33 минуты
Очень холодно в квартире. А жар костей не ломит. Все-равно заплатим.накинуть одеяло на радиатор не сложно.
Гость
1 час
эти крики из коттеджей собственных с просьбой отключить им ещё и свет и газ
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
«Если жадина — сразу мимо»: журналистка объяснила, почему она тарелочница и не стыдится этого, — откровенная колонка
Ксения Владимирская
Мнение
Заклеил кариес и пошел дальше? Стоматолог рассказала правду о пломбах: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Виктория Мордвинцева
Мнение
«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление