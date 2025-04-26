Когда нагреются батареи у ярославцев: ответ ТГК-2

Стало известно, когда включат отопление в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В теплоснабжающей компании ТГК-2 сообщили, когда нагреются батареи в домах жителей Ярославля. В компании сообщили, что приступили настройке централизованной системы для повторного пуска тепла.

«Этот сложный технологический процесс будет осуществляться поэтапно. Полностью отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. В двух районах города — Красноперекопском и Фрунзенском — отладка работы системы отопления займет больше времени в связи с необходимостью поэтапного включения насосных станций», — пояснили в ПАО «ТГК-2».

Также в компании обратили внимание жителей, что подачу теплоносителя компания осуществляет до границ зданий. Регулировкой внутридомовых систем для подачи отопления должны заниматься управляющие компании или технические службы социальных учреждений.

Напомним, распоряжение о возобновлении отопительного периода мэр Ярославля Артем Молчанов дал 26 апреля из-за резкого похолодания. По данным Министерства региональной безопасности, 26–28 апреля в Ярославской области ожидаются заморозки до -5 градусов.