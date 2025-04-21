НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 751мм 41%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,14
EUR 92,22
День рождения губернатора
Пройдет первая гроза
Кредиты ярославцев
Останемся без рыбы?
Дайджест ко Дню Победы
Погода на неделю
Закупят новый транспорт
Пытаемся выиграть миллионы
Когда запустят «Метеор»
Город Мэрия Ярославля выпустила постановление об отключении отопления: когда реально остынут батареи

Мэрия Ярославля выпустила постановление об отключении отопления: когда реально остынут батареи

Процесс будет постепенным

905
17 комментариев
Мэрия Ярославля опубликовала официальную дату отключения отопления | Источник: Илья Бархатов / 74.RUМэрия Ярославля опубликовала официальную дату отключения отопления | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Мэрия Ярославля опубликовала официальную дату отключения отопления

Источник:

Илья Бархатов / 74.RU

Мэрия Ярославля опубликовала официальное постановление об окончании отопительного периода в городе. Согласно документу, это должно произойти с 19 апреля.

Однако в соцсетях жители города пишут, что даже в понедельник, 21 апреля, батареи во многих квартирах еще остаются горячими.

«В настоящее время идёт поэтапное отключение теплоснабжения. Отопление отключают, когда среднесуточная температура держится на уровне +8 °C в течение пяти дней подряд. Тогда органы местного самоуправления публикуют соответствующее распоряжение — и батареи выключают в течение 3–5 дней», — прокомментировали в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области.

Напомним, решение об отключении отопления власти Ярославской области приняли из-за пришедшей в регион аномально жаркой погоды. Несколько дней столбики термометров в дневное время поднимаются выше +20 градусов.

16 апреля губернатор Михаил Евраев сообщил, что планируемой датой отключения тепла в регионе станет 1 мая. Однако по многочисленным просьбам жителей сроки сдвинули на более раннее время.

«Планировали отключать отопление с 1 мая. По долгосрочному прогнозу, после теплой недели должны были вернуться холода. Но в связи с тем, что прогноз погоды поменялся и отрицательных температур ночью не будет, начинаем отключать отопление уже сегодня», — сообщил губернатор 19 апреля.

При этом, похолодание все же будет. Уже в четверг, 24 апреля, синоптики прогнозируют в Ярославской области днем лишь +16 градусов. А к воскресенью, 27 апреля, температура опустится еще ниже: до +2 градусов ночью и до +7 градусов днем.

Поддерживаете решение об отключении отопления с 19 апреля?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Отопление Коммуналка Погода
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Гость
51 минута
Напоследок ресурсники решили дать жАру! Выжать из плательщиков последние капельки! Как обычно, впрочем. Зимой еле-еле давление, низкое - боятся прорыва труб , поэтому батареи не горячие. Зато сейчас тянут резину...
Гость
53 минуты
Яуже кондиционер включил. Борьба с отопление продолжается.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай
Ирина Господаренко
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление