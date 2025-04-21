Мэрия Ярославля выпустила постановление об отключении отопления: когда реально остынут батареи

Мэрия Ярославля опубликовала официальную дату отключения отопления Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Мэрия Ярославля опубликовала официальное постановление об окончании отопительного периода в городе. Согласно документу, это должно произойти с 19 апреля.

Однако в соцсетях жители города пишут, что даже в понедельник, 21 апреля, батареи во многих квартирах еще остаются горячими.

«В настоящее время идёт поэтапное отключение теплоснабжения. Отопление отключают, когда среднесуточная температура держится на уровне +8 °C в течение пяти дней подряд. Тогда органы местного самоуправления публикуют соответствующее распоряжение — и батареи выключают в течение 3–5 дней», — прокомментировали в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области.

Напомним, решение об отключении отопления власти Ярославской области приняли из-за пришедшей в регион аномально жаркой погоды. Несколько дней столбики термометров в дневное время поднимаются выше +20 градусов.

16 апреля губернатор Михаил Евраев сообщил, что планируемой датой отключения тепла в регионе станет 1 мая. Однако по многочисленным просьбам жителей сроки сдвинули на более раннее время.

«Планировали отключать отопление с 1 мая. По долгосрочному прогнозу, после теплой недели должны были вернуться холода. Но в связи с тем, что прогноз погоды поменялся и отрицательных температур ночью не будет, начинаем отключать отопление уже сегодня», — сообщил губернатор 19 апреля.

При этом, похолодание все же будет. Уже в четверг, 24 апреля, синоптики прогнозируют в Ярославской области днем лишь +16 градусов. А к воскресенью, 27 апреля, температура опустится еще ниже: до +2 градусов ночью и до +7 градусов днем.