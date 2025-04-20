«Накроют поля фронтальной облачности»: на неделе в Центральной России резко изменится погода

В центральных регионах России на неделе, с 21 по 27 апреля, резко изменится погода: почти летнюю жару заменят дожди и грозы. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос» 20 апреля.
«В Центральной России в первую половину рабочей недели еще задержится аномально теплая погода — днем до +22…+27 °С. Но затем регион накроют поля фронтальной облачности, и под аккомпанемент дождей, местами с грозами, показания термометров понизятся до +10…+15 °С», — уточнили в «Фобосе».
В Ярославле погода испортится к четвергу, 24 апреля. Температура воздуха опустится до +8…+10 °С. А в выходные, 25 и 26 апреля, похолодает до +5 °С.
Погода в Ярославле на неделю
В ночь на 21 апреля ожидается ясная погода, температура +11…+13 °С. Днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура +20…+22 °С, ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы;
22 апреля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью и днем +12…+14 °С, ветер северо-восточный, умеренный;
23 апреля в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью +7…+9 °С, днем +21…+23 °С, ветер юго-западный, умеренный;
24 апреля ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +8…+10 °С, ветер северо-западный, умеренный;
25 апреля в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +5…+7 °С, днем +9…+11 °С, ветер северо-восточный, умеренный;
26 апреля ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +5…+7 °С, ветер слабый.