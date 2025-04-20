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Весна «Накроют поля фронтальной облачности»: на неделе в Центральной России резко изменится погода

«Накроют поля фронтальной облачности»: на неделе в Центральной России резко изменится погода

Прогноз для жителей Ярославля на неделю

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Погода в Ярославле на неделю | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПогода в Ярославле на неделю | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Погода в Ярославле на неделю

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центральных регионах России на неделе, с 21 по 27 апреля, резко изменится погода: почти летнюю жару заменят дожди и грозы. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос» 20 апреля.

«В Центральной России в первую половину рабочей недели еще задержится аномально теплая погода — днем до +22…+27 °С. Но затем регион накроют поля фронтальной облачности, и под аккомпанемент дождей, местами с грозами, показания термометров понизятся до +10…+15 °С», — уточнили в «Фобосе».

В Ярославле погода испортится к четвергу, 24 апреля. Температура воздуха опустится до +8…+10 °С. А в выходные, 25 и 26 апреля, похолодает до +5 °С.

Погода в Ярославле на неделю

  • В ночь на 21 апреля ожидается ясная погода, температура +11…+13 °С. Днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура +20…+22 °С, ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • 22 апреля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью и днем +12…+14 °С, ветер северо-восточный, умеренный;

  • 23 апреля в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью +7…+9 °С, днем +21…+23 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • 24 апреля ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +8…+10 °С, ветер северо-западный, умеренный;

  • 25 апреля в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +5…+7 °С, днем +9…+11 °С, ветер северо-восточный, умеренный;

  • 26 апреля ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +5…+7 °С, ветер слабый.

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Кристина Геворкян
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