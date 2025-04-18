В Ярославле собираются построить новый мост через Которосль: где он появится

В Ярославле хотят построить еще один мост через Которосль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле планируют построить еще один мост через Которосль. Об этом сообщила мэрия Ярославля в ответе на вопрос жительницы города, опубликованном в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

Вопрос касался перспективы строительства моста между Даманским островом и Закоторосльной набережной с ансамблем Коровинской слободы.

«Это, на мой взгляд, улучшит пешую доступность к памятникам архитектуры, расположенным в этом районе, а также будет способствовать улучшению внешнего вида Закоторосльной части города и панорамы со стороны Стрелки», — пояснила жительница города Анна Гурьева.

В мэрии сообщили, что в Генплане Ярославля строительство такого пешеходного моста не предусмотрено.

«Рассматриваемая территория находится в границах особо охраняемой природной территории „Парк в пойме р. Которосль“, являющейся памятником природы регионального значения. Режимом особой охраны территории памятника природы ограничивается любая хозяйственная деятельность, в том числе строительство капитальных объектов», — объяснили власти.

При этом, как оказалось, новый мост через Которосль все-таки может появиться в Ярославле, но другом месте.

«В настоящее время мэрией города разработана концепция комплексного развития обоих берегов реки от Стрелки до Толбухинского моста, предусматривающая размещение моста от парка 1000-летия города Ярославля до IT-центра», — пояснили в мэрии.