«Людей на улицу вывели»: к крупному офисному центру в Ярославле стянулись пожарные машины. Что случилось

Утром 4 апреля к крупному офисному центру на Республиканской улице съехались машины пожарных. Спасателей заметили на территории бизнес-центра «Красный Маяк».
«Приехали пожарные, сирены воют, людей на улицу вывели. Но что случилось — не понятно. Ничего не горит», — рассказала читательница 76.RU.
Как оказалось, выезд был учебным. На территории офисного центра заранее развесили объявления, предупреждающие об эвакуации.
«С 9:30 до 13:00 проводятся учения по пожаротушению с участием 15 пожарных автомобилей с эвакуацией людей из 5а, 5с корпусов. Будут ограничены заезд и движение по территории», — говорится в объявлении.
Также у зданий, о которых идет речь, запретили стоянку на время проведения учений.
Недавно в Ярославле вывели 2000 человек из крупнейшего торгового центра. Люди вышли на улицу из-за сработавшей сигнализации. Позже оказалось, что она сработала из-за выхлопных газов машины на парковке.