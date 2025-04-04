«Людей на улицу вывели»: к крупному офисному центру в Ярославле стянулись пожарные машины. Что случилось

Почему на Республиканскую улицу съехались пожарные машины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Утром 4 апреля к крупному офисному центру на Республиканской улице съехались машины пожарных. Спасателей заметили на территории бизнес-центра «Красный Маяк».

«Приехали пожарные, сирены воют, людей на улицу вывели. Но что случилось — не понятно. Ничего не горит», — рассказала читательница 76.RU.

Спасатели подъехали к одному из корпусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как оказалось, выезд был учебным. На территории офисного центра заранее развесили объявления, предупреждающие об эвакуации.

«С 9:30 до 13:00 проводятся учения по пожаротушению с участием 15 пожарных автомобилей с эвакуацией людей из 5а, 5с корпусов. Будут ограничены заезд и движение по территории», — говорится в объявлении.

На территории проходят учения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Также у зданий, о которых идет речь, запретили стоянку на время проведения учений.