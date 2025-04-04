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Город «Людей на улицу вывели»: к крупному офисному центру в Ярославле стянулись пожарные машины. Что случилось

«Людей на улицу вывели»: к крупному офисному центру в Ярославле стянулись пожарные машины. Что случилось

Публикуем видео с места

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13 комментариев
Почему на Республиканскую улицу съехались пожарные машины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Почему на Республиканскую улицу съехались пожарные машины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему на Республиканскую улицу съехались пожарные машины

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 4 апреля к крупному офисному центру на Республиканской улице съехались машины пожарных. Спасателей заметили на территории бизнес-центра «Красный Маяк».

«Приехали пожарные, сирены воют, людей на улицу вывели. Но что случилось — не понятно. Ничего не горит», — рассказала читательница 76.RU.

Спасатели подъехали к одному из корпусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Спасатели подъехали к одному из корпусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Спасатели подъехали к одному из корпусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как оказалось, выезд был учебным. На территории офисного центра заранее развесили объявления, предупреждающие об эвакуации.

«С 9:30 до 13:00 проводятся учения по пожаротушению с участием 15 пожарных автомобилей с эвакуацией людей из 5а, 5с корпусов. Будут ограничены заезд и движение по территории», — говорится в объявлении.

На территории проходят учения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Также у зданий, о которых идет речь, запретили стоянку на время проведения учений.

Недавно в Ярославле вывели 2000 человек из крупнейшего торгового центра. Люди вышли на улицу из-за сработавшей сигнализации. Позже оказалось, что она сработала из-за выхлопных газов машины на парковке.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пожарные машины Эвакуация Офисный центр
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Комментарии
13
Гость
8 часов
И зачем нам это???
Гость
8 часов
А вы чего не эвакуировались? Или из окна вид лучше?
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