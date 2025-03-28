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Город В Ярославле оградили центральную площадь. Что там происходит

В Ярославле оградили центральную площадь. Что там происходит

Рассказываем, почему территория обнесена забором

4 079
43 комментария
Что делают в Ярославле на площади Труда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто делают в Ярославле на площади Труда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что делают в Ярославле на площади Труда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле оградили забором площадь Труда в Кировском районе. На территории сняли тротуарную плитку, собрав ее в огромные мешки.

«Проезжала утром на работу, увидела забор. Что за работы проходят у цирка?», — задалась вопросом читательница 76.RU 28 марта.

Ранее в мэрии анонсировали благоустройство территории. Работы планируют закончить к концу лета 2025 года.

«Подрядчик приступил к демонтажу старой плитки. Специалистам предстоит заменить покрытие, установить лавочки и урны, обустроить дополнительное освещение», — сообщали ранее в администрации.

Участок у башен планируют привести в порядок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУчасток у башен планируют привести в порядок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Участок у башен планируют привести в порядок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Подрядчик уже начал работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПодрядчик уже начал работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Подрядчик уже начал работы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Территорию обещают озеленить. Власти говорили, что на площади высадят барбарис, нандину, вербейник, хосту и бересклет.

Работы на площади проводит подрядчик «Ярдормост». За благоустройство организация получит 65,8 миллиона рублей.

АО «Ярдормост» работает в Ярославле с 2018 года. Фирма зарегистрирована в поселке Кузнечиха Ярославского района. Ей владеет региональное правительство в лице Министерства имущественных и земельных отношений.

Организация активно участвует в госзакупках и ремонтирует дороги по всей области. За 2023 год «Ярдормост» заработал 4,4 миллиарда рублей, получив прибыль в 32,2 миллиона.

Площадь Труда хотят озеленить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПлощадь Труда хотят озеленить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Площадь Труда хотят озеленить

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Основным объектом должен стать большой кубический экран, который установят на площади для трансляции достопримечательностей Ярославской области и спортивных матчей.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Площадь Труда Благоустройство Ограждение
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Комментарии
43
Гость
28 марта, 17:28
Куда исчезает старая плитка? Уже и у нас бы на окраине все в плитке было, только успеваем читать о замене плитки. Может бы распродажи хорошо пошли, дачников у нас много. Увы, вопросы давно есть, ответов нет.
Гость
28 марта, 17:48
За 66 млн плитку на площади меняют, на модульную поликлиннику, которую 2 года обещают около 400 тыс🤣. Щедрость властей на нужды жителей не знает границ@
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