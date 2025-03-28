В Ярославле оградили центральную площадь. Что там происходит

Что делают в Ярославле на площади Труда

В Ярославле оградили забором площадь Труда в Кировском районе. На территории сняли тротуарную плитку, собрав ее в огромные мешки.

«Проезжала утром на работу, увидела забор. Что за работы проходят у цирка?», — задалась вопросом читательница 76.RU 28 марта.

Ранее в мэрии анонсировали благоустройство территории. Работы планируют закончить к концу лета 2025 года.

«Подрядчик приступил к демонтажу старой плитки. Специалистам предстоит заменить покрытие, установить лавочки и урны, обустроить дополнительное освещение», — сообщали ранее в администрации.

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Территорию обещают озеленить. Власти говорили, что на площади высадят барбарис, нандину, вербейник, хосту и бересклет.

Работы на площади проводит подрядчик «Ярдормост». За благоустройство организация получит 65,8 миллиона рублей.

АО «Ярдормост» работает в Ярославле с 2018 года. Фирма зарегистрирована в поселке Кузнечиха Ярославского района. Ей владеет региональное правительство в лице Министерства имущественных и земельных отношений.

Организация активно участвует в госзакупках и ремонтирует дороги по всей области. За 2023 год «Ярдормост» заработал 4,4 миллиарда рублей, получив прибыль в 32,2 миллиона.