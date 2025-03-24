Установят телеэкран: в Ярославле начали благоустройство площади Труда

В Ярославле начали благоустройство площади Труда. В ближайшие дни территорию огородят забором на время проведения работ, которые планируют завершить к концу лета 2025 года. Об этом сообщили в мэрии 24 марта.

«Подрядчик приступил к демонтажу старой плитки. Специалистам предстоит заменить покрытие, установить лавочки и урны, обустроить дополнительное освещение. На территории появится зелень — барбарис, нандина, вербейник, хоста и бересклет. К посадке готовят более 600 единиц растений», — сообщили в городской администрации.

Подрядчиком выступает компания «Ярдормост». По контракту организация получит 65,8 миллиона рублей за благоустройство площади Труда.

«Главным объектом обновленной территории станет большой кубический видеоэкран. На объекте будут транслировать достопримечательные виды Ярославской области», — добавили в мэрии.

АО «Ярдормост» работает в Ярославле с 2018 года. Компания зарегистрирована в поселке Кузнечиха Ярославского района. Учредителем является правительство области в лице департамента имущественных и земельных отношений.

Организация активно участвует в госзакупках и ремонтирует дороги по всей области. За 2023 год «Ярдормост» заработал 4,4 миллиарда рублей, выйдя в плюс на 32,2 миллиона.