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Город Спецоперация на Украине Чиновник из Ярославской области отправится на службу в зону СВО

Чиновник из Ярославской области отправится на службу в зону СВО

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25 комментариев
Замглавы Первомайского округа решил отправиться на СВО | Источник: Администрация Первомайского района / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RUЗамглавы Первомайского округа решил отправиться на СВО | Источник: Администрация Первомайского района / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

Замглавы Первомайского округа решил отправиться на СВО

Источник:

Замглавы администрации Первомайского округа Ярославской области Владимир Паршин отправится на службу в зону СВО. Чиновник заключил контракт с Минобороны. Об этом сообщили в районной администрации днем 24 марта.

«Владимир Александрович — кадровый офицер, окончил Академию ФСО, имеет боевой опыт, долгое время проходил службу в силовых структурах. Он поступит на командную должность в 6-й инженерно-саперный полк 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа», — уточнили в администрации Первомайского района.

Владимир Паршин курировал вопросы ЖКХ, строительства и развития инфраструктуры в Первомайском округе. Его должность будет сохранена до конца службы.

Напомним, что ранее ярославские власти сообщили о введении новой льготы для участников специальной военной операции и их семей. Они смогут бесплатно посещать культурные мероприятия в регионе, в том числе театральные постановки, выставки и музеи.

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Комментарии
25
280344857
24 марта, 19:51
"Владимир Паршин курировал вопросы ЖКХ, строительства и развития инфраструктуры в Первомайском округе". Видать, понял, что пора сваливать, пока за одно место не взяли! Подрягается полгодика где-нибудь подальше от окопов и вернётся "патриотом" и "ветераном СВО" с медалькой! И тут - повышение по службе, новая должность и пр. Не верю я этим чинарям, хоть убей...
280808018
25 марта, 12:38
событие года! понял что запахло жаренным и на контракт
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