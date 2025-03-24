Чиновник из Ярославской области отправится на службу в зону СВО

Замглавы Первомайского округа решил отправиться на СВО Источник: Администрация Первомайского района / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU











Замглавы администрации Первомайского округа Ярославской области Владимир Паршин отправится на службу в зону СВО. Чиновник заключил контракт с Минобороны. Об этом сообщили в районной администрации днем 24 марта.

«Владимир Александрович — кадровый офицер, окончил Академию ФСО, имеет боевой опыт, долгое время проходил службу в силовых структурах. Он поступит на командную должность в 6-й инженерно-саперный полк 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа», — уточнили в администрации Первомайского района.

Владимир Паршин курировал вопросы ЖКХ, строительства и развития инфраструктуры в Первомайском округе. Его должность будет сохранена до конца службы.