Чиновник из Ярославской области отправится на службу в зону СВО

Замглавы администрации Первомайского округа Ярославской области Владимир Паршин отправится на службу в зону СВО. Чиновник заключил контракт с Минобороны. Об этом сообщили в районной администрации днем 24 марта.
«Владимир Александрович — кадровый офицер, окончил Академию ФСО, имеет боевой опыт, долгое время проходил службу в силовых структурах. Он поступит на командную должность в 6-й инженерно-саперный полк 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа», — уточнили в администрации Первомайского района.
Владимир Паршин курировал вопросы ЖКХ, строительства и развития инфраструктуры в Первомайском округе. Его должность будет сохранена до конца службы.
Напомним, что ранее ярославские власти сообщили о введении новой льготы для участников специальной военной операции и их семей. Они смогут бесплатно посещать культурные мероприятия в регионе, в том числе театральные постановки, выставки и музеи.