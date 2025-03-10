На Землю обрушилась магнитная буря: каких ждать последствий

Публикуем расписание магнитных бурь Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











10 марта на Землю обрушилась череда магнитных бурь. Самое активное возмущение геомагнитных полей наблюдалось с 6 до 9 часов и достигло отметки G1. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Специалисты выделяют пять классов магнитных бурь: G1 относится к слабым бурям.

По прогнозам ученых, с 9 до 12 часов 10 марта ожидается возмущение магнитосферы, а следующее произойдет в ночь на 11 марта.

Геомагнитная обстановка на 3 дня Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ











Геомагнитные возмущения также ожидаются 14, 15, 28 марта, пик активности — 27 марта, а также в начале апреля. Их интенсивность достигнет уровня G1, что считается слабой магнитной бурей.

Календарь геомагнитных бурь на месяц Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ











Врачи предупреждают, что во время магнитных бурь у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие. В группе риска находятся люди старше 50 лет, страдающие заболеваниями сердца, диабетом и гипертонией.

В этот период медики рекомендуют внимательно следить за состоянием здоровья, соблюдать правильный режим сна и питания, а также пить больше воды и избегать соленой пищи.

К слову, в ночь с 8 на 9 марта в небе над Ярославской областью жители региона заметили северное сияние. Оно возникло вследствие магнитных бурь. Фото необычного явления — смотрите в этом материале.