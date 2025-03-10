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Город На Землю обрушилась магнитная буря: каких ждать последствий

На Землю обрушилась магнитная буря: каких ждать последствий

Прогноз от ученых

7 346
4 комментария
Публикуем расписание магнитных бурь | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПубликуем расписание магнитных бурь | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Публикуем расписание магнитных бурь

Источник:

10 марта на Землю обрушилась череда магнитных бурь. Самое активное возмущение геомагнитных полей наблюдалось с 6 до 9 часов и достигло отметки G1. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Специалисты выделяют пять классов магнитных бурь: G1 относится к слабым бурям.

По прогнозам ученых, с 9 до 12 часов 10 марта ожидается возмущение магнитосферы, а следующее произойдет в ночь на 11 марта.

Геомагнитная обстановка на 3 дня | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ Геомагнитная обстановка на 3 дня | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ

Геомагнитная обстановка на 3 дня

Источник:

Геомагнитные возмущения также ожидаются 14, 15, 28 марта, пик активности — 27 марта, а также в начале апреля. Их интенсивность достигнет уровня G1, что считается слабой магнитной бурей.

Календарь геомагнитных бурь на месяц | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФКалендарь геомагнитных бурь на месяц | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ

Календарь геомагнитных бурь на месяц

Источник:

Врачи предупреждают, что во время магнитных бурь у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие. В группе риска находятся люди старше 50 лет, страдающие заболеваниями сердца, диабетом и гипертонией.

В этот период медики рекомендуют внимательно следить за состоянием здоровья, соблюдать правильный режим сна и питания, а также пить больше воды и избегать соленой пищи.

К слову, в ночь с 8 на 9 марта в небе над Ярославской областью жители региона заметили северное сияние. Оно возникло вследствие магнитных бурь. Фото необычного явления — смотрите в этом материале.

Ранее мы публиковали календарь магнитных бурь на март 2025 года.

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Комментарии
4
Гость
10 марта, 10:58
Голова моя, полная дури, Вновь готовится к скорым невзгодам, Потому что магнитные бури Обещали в прогнозе погоды. Вновь неделю и более даже Мне терпеть нарушение зренья, В голове неподъёмную тяжесть И пульсирующие мигрени. Говорят, что недавно Указом Запретили волненья в народе. Почему же тогда нельзя сразу Под контроль взять всё то же в природе, Запретив специальным Законом До особого распоряженья Также геомагнитного фона Аномалии и возмущенья?
Гость
10 марта, 10:46
Никаких не ждать последствий, если вы не из железа.
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