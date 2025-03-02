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Город проблема «Что за издевательство?»: ярославцы пожаловались на холод в квартирах после коммунального ЧП

«Что за издевательство?»: ярославцы пожаловались на холод в квартирах после коммунального ЧП

Люди сообщили, что им до сих пор не дали отопление

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Ярославцы жалуются на холод в квартирах | Источник: Артем Молчанов / TelegramЯрославцы жалуются на холод в квартирах | Источник: Артем Молчанов / Telegram

Ярославцы жалуются на холод в квартирах

Источник:

Жители Ярославля пожаловались на холод в квартирах утром 2 марта. Ранее из-за коммунальной аварии без отопления остались 140 домов. Власти сообщали, что батареи вновь станут горячими к вечеру 1 марта. Но жители города рассказали, что тепло вернули не всем.

— Московский проспект, 6 утра, вторые сутки без отопления и горячей воды! Обещали еще вчера к 23:00 сделать, — написал ярославец Евгений в комментариях к посту в телеграм-канале мэра Ярославля Артема Молчанова.

— Московский проспект, 119, корпус 2, как не было отопления, так и нет! — написал Андрей.

— 9:14, где отопление? Что за издевательство? У детей появились признаки ОРВИ: кашель, сопли. Теперь тратить на их лечение, — написала Светлана.

— Московский проспект, 135, отопления нет на 9:18 утра 2 марта, — написала Юлия Скворцова.

— Московский проспект — отопления нет. Грудные дети в квартире мерзнут. Что за беспредел? — возмутилась Анастасия.

Тем временем в ТГК-2 сообщили, что со стороны компании ограничений в подаче отопления и горячей воды нет.

Жители могут обратиться с вопросом об отоплении в управляющие компании, обслуживающие их дома.

Ранее прокуратура начала проверку из-за аварии на трубопроводе в Ярославле. В онлайн-трансляции мы следим за ситуацией.

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Отопление Коммунальное ЧП ТГК-2
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