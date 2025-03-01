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Город Нет горячей воды и отопления: прокуратура начала проверку после аварии на трубопроводе в Ярославле

Нет горячей воды и отопления: прокуратура начала проверку после аварии на трубопроводе в Ярославле

Публикуем заявление ведомства

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3 комментария
Прокуратура начала проверку после отключения отопления в домах в Ярославле | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПрокуратура начала проверку после отключения отопления в домах в Ярославле | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Прокуратура начала проверку после отключения отопления в домах в Ярославле

Источник:

1 марта прокуратура Ярославской области начала проверку после аварии на трубопроводе, в результате которой 140 многоквартирных домов остались без горячей воды и отопления.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о теплоснабжении населения, включая вопросы содержания ресурсоснабжающей организацией сетевого оборудования, — указано в сообщении прокуратуры.

Предварительно, дефект аварией на транзитном магистральном трубопроводе. Без отопления и горячей воды остались дома во Фрунзенском и Красноперекопском районах.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, — добавили в ведомстве.

По словам читателей 76.RU, батареи остыли в домах на улицах Нагорная, Нефтяников, Суздальском шоссе, проспектах Московском и Фрунзе и других локациях.

В ТГК-2 порталу 76.RU сообщили, что дефект выявлен, теплоэнергетики откачали воду и приступили к ремонту.

Сроки окончания работ не установлены. Мы продолжим следить за ситуацией, оперативные новости по коммунальному ЧП публикуем в нашем Telegram-канале.

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Отопление Прокуратура Отключение воды Коммунальная авария
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Комментарии
3
Гость
10 минут
ау мэр проснись уже за эту зиму пятый раз отключают воду и отопление позор!
Гость
6 минут
Что заставят новые трубы в городе все поменять? Если нет то старье так и будет сыпаться из года в год всё больше.
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