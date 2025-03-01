Нет горячей воды и отопления: прокуратура начала проверку после аварии на трубопроводе в Ярославле

Прокуратура начала проверку после отключения отопления в домах в Ярославле Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











1 марта прокуратура Ярославской области начала проверку после аварии на трубопроводе, в результате которой 140 многоквартирных домов остались без горячей воды и отопления.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о теплоснабжении населения, включая вопросы содержания ресурсоснабжающей организацией сетевого оборудования, — указано в сообщении прокуратуры.

Предварительно, дефект аварией на транзитном магистральном трубопроводе. Без отопления и горячей воды остались дома во Фрунзенском и Красноперекопском районах.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, — добавили в ведомстве.

По словам читателей 76.RU, батареи остыли в домах на улицах Нагорная, Нефтяников, Суздальском шоссе, проспектах Московском и Фрунзе и других локациях.

В ТГК-2 порталу 76.RU сообщили, что дефект выявлен, теплоэнергетики откачали воду и приступили к ремонту.