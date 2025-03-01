«Проснулась от холода»: более сотни домов в двух крупных районов Ярославля остались без отопления

Ярославцам объяснили, почему отключили отопление Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Утром 1 марта жители многоквартирных домов в Красноперекопском и Фрунзенском районе Ярославля остались без отопления. На ледяные квартиры пожаловались читатели 76.RU, проживающие на разных улицах.

— Вот тебе и первый день весны. Проснулась в шесть утра от ужасного холода, думала, что окно открыто, оказалось — батареи остыли. Соседи позвонили в управляющую компанию, им сказали, что прорвало теплотрассу, — сообщила наша читательница, проживающая на улице Большая Федоровская.

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе ТГК-2, в зоне отключения отопления — 140 многоквартирных домов.

— По информации Ярославских тепловых сетей дефект выявлен на тепломагистрали на Московском проспекте. Ночью на данном участке работали бригады: производили откачку теплоносителя из тепловых камер, локализации места дефекта. В настоящий момент место дефекта определено, производится дренирование и точное определение характера дефекта для последующего устранения, — пояснили нашему порталу в ТГК-2.

На данный момент сроки окончания работ не установлены. Мы продолжим следить за ситуацией, оперативные новости по коммунальному ЧП публикуем в нашем Telegram-канале.

По словам читателей 76.RU, отопление отключили в домах на улицах Нагорная, Нефтяников, Суздальском шоссе, проспектах Московском и Фрунзе и других локациях.

— На период ремонтных работ ограничено теплоснабжение и ГВС у жителей 140 многоквартирных домов в районе улиц Гоголя, Большой Федоровской, Суздальского шоссе и Московского проспекта. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и приложит максимум усилий для скорейшего устранения дефекта не тепловых сетях и возобновления теплоснабжения, — добавили в ТГК-2.

Отметим, что вечером 28 февраля из-за аварии на теплосетях также отключили отопление и горячую воду на Суздалке, в домах по улице Калинина. По информации ТГК-2, на время проведения работ подачу тепла приостановили в 137 многоквартирных домах.

В четверг, 27 февраля, читатели заметили прорыв на трубопроводе в районе улицы Гагарина, 61 в Красноперекопском районе. Мы публиковали видео горячего водопада, который заливал улицы. Дефект удалось устранить на следующий день.