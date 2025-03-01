Тысячи ярославцев остались без отопления и горячей воды. Следим за ситуацией в режиме онлайн

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе ТГК-2, в зоне отключения отопления 140 многоквартирных домов.

— По информации Ярославских тепловых сетей, дефект выявлен на тепломагистрали на Московском проспекте. Ночью на данном участке работали бригады: производили откачку теплоносителя из тепловых камер, локализацию места дефекта. В настоящий момент место дефекта определено, производится дренирование и точное определение характера дефекта для последующего устранения, — пояснили нашему порталу в ТГК-2. — Компания приносит извинения за доставленные неудобства и приложит максимум усилий для скорейшего устранения дефекта не тепловых сетях и возобновления теплоснабжения.