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Город онлайн-трансляция Тысячи ярославцев остались без отопления и горячей воды. Следим за ситуацией в режиме онлайн

Тысячи ярославцев остались без отопления и горячей воды. Следим за ситуацией в режиме онлайн

Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии

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6 комментариев

Утром 1 марта ярославцы проснулись в остывших квартирах. Из-за вечернего прорыва на тепломагистрали ограничили подачу отопления и горячей воды.

В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о коммунальной аварии.

Анастасия Вязигина

Когда в Ярославле включат отопление

Как сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов, параллельно работам производится заполнение обратного трубопровода для подачи воды в жилые дома, чтобы заполнить их внутренние системы отопления. После проведения сварочных работ начнется запуск подающего трубопровода. Теплоснабжение обещают восстановить к 23:00.

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Анастасия Вязигина

Прокуратура начала проверку из-за аварии на трубопроводе в Ярославле

Напомним, из-за дефекта на трубопроводе на Московском проспекте без отопления и горячей воды остаются 140 домов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена на контроль.

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Анастасия Вязигина
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Анастасия Вязигина

Вечером 28 февраля из-за аварии на теплосетях также отключили отопление и горячую воду на Суздалке, в домах по улице Калинина. По информации ТГК-2, на время проведения работ подачу тепла приостановили в 137 многоквартирных домах.

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Анастасия Вязигина

Где отключили отопление

По словам читателей 76.RU, отопление отключили в домах на улицах Нагорная, Нефтяников, Гоголя, Суздальском шоссе, проспектах Московском и Фрунзе и других локациях.

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Анастасия Вязигина

Комментарий ТГК-2

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе ТГК-2, в зоне отключения отопления 140 многоквартирных домов.

— По информации Ярославских тепловых сетей, дефект выявлен на тепломагистрали на Московском проспекте. Ночью на данном участке работали бригады: производили откачку теплоносителя из тепловых камер, локализацию места дефекта. В настоящий момент место дефекта определено, производится дренирование и точное определение характера дефекта для последующего устранения, — пояснили нашему порталу в ТГК-2. — Компания приносит извинения за доставленные неудобства и приложит максимум усилий для скорейшего устранения дефекта не тепловых сетях и возобновления теплоснабжения.

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Анастасия Вязигина

На ледяные квартиры пожаловались читатели 76.RU, проживающие на разных улицах.

— Вот тебе и первый день весны. Проснулась в шесть утра от ужасного холода, думала, что окно открыто, оказалось — батареи остыли. Соседи позвонили в управляющую компанию, им сказали, что прорвало теплотрассу, — сообщила наша читательница, проживающая на улице Большая Федоровская.

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Отопление Батареи Горячая вода Коммунальная авария ТГК-2
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Комментарии
6
Гость
39 минут
обещанного три года ждут.
Гость
1 час
140 -- миллионов граждан России остались без надежды на ближайшее светлое будуще в стране -Страны Европы все как один призвали Зеленского на вступать в мир Кремлём- минимум на год- и выразили всяческую поддержку Украине- = Вы не одни-- мы с вами=
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