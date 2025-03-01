Тысячи ярославцев остались без отопления и горячей воды. Следим за ситуацией в режиме онлайн

Утром 1 марта ярославцы проснулись в остывших квартирах. Из-за вечернего прорыва на тепломагистрали ограничили подачу отопления и горячей воды.
В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о коммунальной аварии.
Когда в Ярославле включат отопление
Как сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов, параллельно работам производится заполнение обратного трубопровода для подачи воды в жилые дома, чтобы заполнить их внутренние системы отопления. После проведения сварочных работ начнется запуск подающего трубопровода. Теплоснабжение обещают восстановить к 23:00.
Прокуратура начала проверку из-за аварии на трубопроводе в Ярославле
Напомним, из-за дефекта на трубопроводе на Московском проспекте без отопления и горячей воды остаются 140 домов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена на контроль.
Вечером 28 февраля из-за аварии на теплосетях также отключили отопление и горячую воду на Суздалке, в домах по улице Калинина. По информации ТГК-2, на время проведения работ подачу тепла приостановили в 137 многоквартирных домах.
Где отключили отопление
По словам читателей 76.RU, отопление отключили в домах на улицах Нагорная, Нефтяников, Гоголя, Суздальском шоссе, проспектах Московском и Фрунзе и других локациях.
Комментарий ТГК-2
Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе ТГК-2, в зоне отключения отопления 140 многоквартирных домов.
— По информации Ярославских тепловых сетей, дефект выявлен на тепломагистрали на Московском проспекте. Ночью на данном участке работали бригады: производили откачку теплоносителя из тепловых камер, локализацию места дефекта. В настоящий момент место дефекта определено, производится дренирование и точное определение характера дефекта для последующего устранения, — пояснили нашему порталу в ТГК-2. — Компания приносит извинения за доставленные неудобства и приложит максимум усилий для скорейшего устранения дефекта не тепловых сетях и возобновления теплоснабжения.
На ледяные квартиры пожаловались читатели 76.RU, проживающие на разных улицах.
— Вот тебе и первый день весны. Проснулась в шесть утра от ужасного холода, думала, что окно открыто, оказалось — батареи остыли. Соседи позвонили в управляющую компанию, им сказали, что прорвало теплотрассу, — сообщила наша читательница, проживающая на улице Большая Федоровская.