«Сажа в огородах, на дорогах и животных»: на поселок под Ярославлем опустилось черное облако

В Ярославской области поселок накрыло сажевое облако Источник: Красные Ткачи / Vk.com











Сажевое облако окутало поселок Красные Ткачи под Ярославлем. О проблеме сообщили местные жители в соцсетях.

— Сажа в огородах, на дорогах и даже на животных! — возмущаются люди. — Окна на проветривание не открыть, все подоконники черные. А про кота вообще молчу, второй день мою, не отмывается.

Земля покрылась слоем сажи Источник: Красные Ткачи / Vk.com











По словам жителей, источник грязи — местная котельная, которая отапливает большую часть поселка.

— По информации Ярославского областного водоканала, инцидент на мазутной котельной в Красных Ткачах Ярославского округа произошел из-за некачественного топлива. В адрес поставщика мазута отправлена претензия. 25 февраля планируется поставка нового топлива с ЯНПЗ, — прокомментировали ситуацию в правительстве Ярославской области.

Люди жалуются, что чернота повсюду Источник: Красные Ткачи / Vk.com











Причина — некачественный мазут в котельной Источник: Красные Ткачи / Vk.com











Власти добавили, что в регионе идет поэтапное строительство газовых котельных взамен мазутных. В 2024 такие объекты появились поселке Поречье-Рыбное и деревне Еремейцево Ростовского округа, в Любиме, поселке Отрадный и в Тутаеве, в селе Варегово и на границе Красных Ткачах и поселка Ноготино.