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Город «Сажа в огородах, на дорогах и животных»: на поселок под Ярославлем опустилось черное облако

«Сажа в огородах, на дорогах и животных»: на поселок под Ярославлем опустилось черное облако

Жители показали последствия

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31 комментарий
В Ярославской области поселок накрыло сажевое облако | Источник: Красные Ткачи / Vk.comВ Ярославской области поселок накрыло сажевое облако | Источник: Красные Ткачи / Vk.com

В Ярославской области поселок накрыло сажевое облако

Источник:

Сажевое облако окутало поселок Красные Ткачи под Ярославлем. О проблеме сообщили местные жители в соцсетях.

— Сажа в огородах, на дорогах и даже на животных! — возмущаются люди. — Окна на проветривание не открыть, все подоконники черные. А про кота вообще молчу, второй день мою, не отмывается.

Земля покрылась слоем сажи | Источник: Красные Ткачи / Vk.comЗемля покрылась слоем сажи | Источник: Красные Ткачи / Vk.com

Земля покрылась слоем сажи

Источник:

По словам жителей, источник грязи — местная котельная, которая отапливает большую часть поселка.

— По информации Ярославского областного водоканала, инцидент на мазутной котельной в Красных Ткачах Ярославского округа произошел из-за некачественного топлива. В адрес поставщика мазута отправлена претензия. 25 февраля планируется поставка нового топлива с ЯНПЗ, — прокомментировали ситуацию в правительстве Ярославской области.

Люди жалуются, что чернота повсюду | Источник: Красные Ткачи / Vk.comЛюди жалуются, что чернота повсюду | Источник: Красные Ткачи / Vk.com

Люди жалуются, что чернота повсюду

Источник:
Причина&nbsp;— некачественный мазут в котельной | Источник: Красные Ткачи / Vk.comПричина&nbsp;— некачественный мазут в котельной | Источник: Красные Ткачи / Vk.com

Причина — некачественный мазут в котельной

Источник:

Власти добавили, что в регионе идет поэтапное строительство газовых котельных взамен мазутных. В 2024 такие объекты появились поселке Поречье-Рыбное и деревне Еремейцево Ростовского округа, в Любиме, поселке Отрадный и в Тутаеве, в селе Варегово и на границе Красных Ткачах и поселка Ноготино.

Но новая котельная отапливает только часть объектов. В этом году планируется начало строительства еще одной газовой котельной в поселке.

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Котельная Сажа Красные Ткачи
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Комментарии
31
Гость
24 февраля, 17:15
черные ткачи
Гость
24 февраля, 17:22
А в Ярославле в эту пятницу как жутко воняло химозой!
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