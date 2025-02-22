Дыры видны со спутника: ярославские родители пожаловались на состояние спортплощадки у заволжской школы

Ярославцы обратили внимание местных властей на состояние школьных площадок. Родители СШ № 59, которая находится в Заволжском районе, заметили, что даже со спутниковых камер видны потертости на спортивной площадке.
— Даже на съемке со спутника видно, как требуется ремонт площадки у школы № 59, — написала Ирина Юсупова.
В мэрии признали, что спортплощадка у заволжской школы нуждается в обновлении.
— Действительно, спортивное плоскостное сооружение на территории школы № 59 имеет значительный физический и технический износ. Материальная база школ находится в процессе постоянного обновления и модернизации, но в связи с большим количеством учреждений данные процессы происходят не непрерывно, а в соответствии с приоритетами, выбранными администрациями школ, с учетом наличия финансовых и материальных ресурсов, — ответили в городской администрации.
Также власти добавили, что спортивная площадка школы № 59 включена в перечень объектов на ремонт.
Ранее в мэрии объявили, что в каждом районе Ярославля выбрали по школе с самыми изношенными площадками. Итого в шести образовательных учреждениях должны провести ремонт, в их числе школы № 21, № 30, № 51, № 58, № 75 и образовательный кластер «Лидер».