Дыры видны со спутника: ярославские родители пожаловались на состояние спортплощадки у заволжской школы

Ярославские родители пожаловались на состояние спортплощадки у заволжской школы Источник: «Яндекс.Карты»











Ярославцы обратили внимание местных властей на состояние школьных площадок. Родители СШ № 59, которая находится в Заволжском районе, заметили, что даже со спутниковых камер видны потертости на спортивной площадке.

— Даже на съемке со спутника видно, как требуется ремонт площадки у школы № 59, — написала Ирина Юсупова.

В мэрии признали, что спортплощадка у заволжской школы нуждается в обновлении.

— Действительно, спортивное плоскостное сооружение на территории школы № 59 имеет значительный физический и технический износ. Материальная база школ находится в процессе постоянного обновления и модернизации, но в связи с большим количеством учреждений данные процессы происходят не непрерывно, а в соответствии с приоритетами, выбранными администрациями школ, с учетом наличия финансовых и материальных ресурсов, — ответили в городской администрации.

Также власти добавили, что спортивная площадка школы № 59 включена в перечень объектов на ремонт.