НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -8

0 м/c,

 767мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,17
EUR 92,02
Эвакуировали ТЦ
Власти отобрали недвижимость
Задержка поезда
Пожар на рынке
Транспорт своими руками
Закрытие магазинов «Светофор»
Полеты из Ярославля в Пермь
Апартаменты за 400 тысяч
Опустевший ТЦ
Как отдохнуть зимой по-русски
Город Дыры видны со спутника: ярославские родители пожаловались на состояние спортплощадки у заволжской школы

Дыры видны со спутника: ярославские родители пожаловались на состояние спортплощадки у заволжской школы

Что на это ответили власти

58
Написать комментарий
Ярославские родители пожаловались на состояние спортплощадки у заволжской школы | Источник: «Яндекс.Карты»Ярославские родители пожаловались на состояние спортплощадки у заволжской школы | Источник: «Яндекс.Карты»

Ярославские родители пожаловались на состояние спортплощадки у заволжской школы

Источник:

Ярославцы обратили внимание местных властей на состояние школьных площадок. Родители СШ № 59, которая находится в Заволжском районе, заметили, что даже со спутниковых камер видны потертости на спортивной площадке.

— Даже на съемке со спутника видно, как требуется ремонт площадки у школы № 59, — написала Ирина Юсупова.

В мэрии признали, что спортплощадка у заволжской школы нуждается в обновлении.

— Действительно, спортивное плоскостное сооружение на территории школы № 59 имеет значительный физический и технический износ. Материальная база школ находится в процессе постоянного обновления и модернизации, но в связи с большим количеством учреждений данные процессы происходят не непрерывно, а в соответствии с приоритетами, выбранными администрациями школ, с учетом наличия финансовых и материальных ресурсов, — ответили в городской администрации.

Также власти добавили, что спортивная площадка школы № 59 включена в перечень объектов на ремонт.

Ранее в мэрии объявили, что в каждом районе Ярославля выбрали по школе с самыми изношенными площадками. Итого в шести образовательных учреждениях должны провести ремонт, в их числе школы № 21, № 30, № 51, № 58, № 75 и образовательный кластер «Лидер».

ПО ТЕМЕ
Школа Ремонт Спортплощадка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Сокрушаться о росте цены — как вспоминать мороженое за 16 копеек»: сколько будет стоить новый iPhone 16e в России
Анна Мартыновская
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Многие сравнивают с Балабановым»: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Мнение
Заставляли раздеваться и ставили в угол: что происходит за закрытыми дверями маркетплейса — рассказ работника склада
Артем
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление