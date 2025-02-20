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Город В Ярославле обновят шесть спортивных площадок в школах города. Публикуем список

В Ярославле обновят шесть спортивных площадок в школах города. Публикуем список

Где в первую очередь начнется ремонт

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Несколько спортплощадок школ отремонтируют в первую очередь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНесколько спортплощадок школ отремонтируют в первую очередь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Несколько спортплощадок школ отремонтируют в первую очередь

Источник:

20 февраля стало известно, что в школах Ярославля займутся обновлением спортплощадок. Для программы выбрали шесть школ в каждом районе города с самыми изношенными площадками.

Во время ремонта хотят заменить покрытия площадок, установить ограждения и провести свет.

— Проведем ремонт в первую очередь — по одному в каждом районе — это школы № 21, № 30, № 51, № 58, № 75 и образовательный кластер «Лидер», — написал у себя в телеграмм-канале мэр Ярославля Артем Молчанов.

Спортивная площадка средней школы № 75 в 2023 году | Источник: Яндекс КартыСпортивная площадка средней школы № 75 в 2023 году | Источник: Яндекс Карты

Спортивная площадка средней школы № 75 в 2023 году

Источник:

Всего ремонта требуют около 30 спортплощадок. Власти рассчитывают, что за пять лет успеют сделать все.

— Ремонтные работы начнутся после проведения конкурсных процедур в соответствии с законодательством РФ и определения подрядной организации, — сообщили в департаменте образования 76.RU.

Ранее власти сообщили об изменениях в работе образовательных комплексов Ярославской области.

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Школа Спортплощадка Ремонт Обновление
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