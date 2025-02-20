В Ярославле обновят шесть спортивных площадок в школах города. Публикуем список

Несколько спортплощадок школ отремонтируют в первую очередь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











20 февраля стало известно, что в школах Ярославля займутся обновлением спортплощадок. Для программы выбрали шесть школ в каждом районе города с самыми изношенными площадками.

Во время ремонта хотят заменить покрытия площадок, установить ограждения и провести свет.

— Проведем ремонт в первую очередь — по одному в каждом районе — это школы № 21, № 30, № 51, № 58, № 75 и образовательный кластер «Лидер», — написал у себя в телеграмм-канале мэр Ярославля Артем Молчанов.

Спортивная площадка средней школы № 75 в 2023 году Источник: Яндекс Карты











Всего ремонта требуют около 30 спортплощадок. Власти рассчитывают, что за пять лет успеют сделать все.

— Ремонтные работы начнутся после проведения конкурсных процедур в соответствии с законодательством РФ и определения подрядной организации, — сообщили в департаменте образования 76.RU.