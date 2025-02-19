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Город В Ярославской области в документах начнут менять название Ростова на Ростов Великий

В Ярославской области в документах начнут менять название Ростова на Ростов Великий

Об этом сообщили региональные власти

235
7 комментариев
В Ярославской области переименовали Ростов в Ростов Великий | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области переименовали Ростов в Ростов Великий | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области переименовали Ростов в Ростов Великий

Источник:

В Ярославской области в документах начнут менять название Ростова на Ростов Великий. Об этом сообщили региональные власти 19 февраля.

— После переименования мы приводим в соответствие всю документацию. Подписан закон о внесении изменений в региональные нормативные акты, — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В правительстве Ярославской области отметили, что переименование города не требует никаких переоформлений документов для местных жителей. Также не предполагается дополнительных бюджетных затрат

— Никто из сотрудников администрации или других служб не будет звонить или ходить по домам. Заранее предостерегаем от возможных мошенников. Не сообщайте никому личные данные, пароли или иную конфиденциальную информацию, — предупредили ярославские власти. — Все изменения будут внесены на законодательном уровне. Новое название «Ростов Великий» уже внесено в ключевые региональные законы.

Этот шаг не только отражает новое имя города, но и подчеркивает его историческую значимость для региона и всей России.

Как вы относитесь к переименованию Ростова?

Положительно, давно пора!
А что от этого поменяется?
Мне без разницы, я там и не бывал
Свое мнение напишу в комментариях
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Ростов Великий Переименование Город Смена названия
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Комментарии
7
Гость
1 час
"Ярославской области жители получили счета за отопление с заоблачными суммами. Так в Ростове на двухкомнатную квартиру нужно заплатить 6-7 тысяч, трех комнатную-10 тысяч. "Коммуналка за вторичное жильё в Ростове выходит дороже чем в Москве и Подмосковье А пенсия совершенно не Московская.", пишут они в соцсетях.люди пишут, что многие готовы брать кредиты, чтобы заплатить. Так же Ростове требуют замены 77,6% теплосетей . Из-за изношенности коммуникаций происходят постоянные аварии, а системы работают неэффективно, что приводит к перерасходу тепла". Стал Великим и по ценам ЖКХ обскакал Москву. Наверное, величие греет душу.
Гость
1 час
Мания Величия заменяет собой хорошую человеческую жизнь 21века
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