В Ярославской области в документах начнут менять название Ростова на Ростов Великий. Об этом сообщили региональные власти 19 февраля.
— После переименования мы приводим в соответствие всю документацию. Подписан закон о внесении изменений в региональные нормативные акты, — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В правительстве Ярославской области отметили, что переименование города не требует никаких переоформлений документов для местных жителей. Также не предполагается дополнительных бюджетных затрат
— Никто из сотрудников администрации или других служб не будет звонить или ходить по домам. Заранее предостерегаем от возможных мошенников. Не сообщайте никому личные данные, пароли или иную конфиденциальную информацию, — предупредили ярославские власти. — Все изменения будут внесены на законодательном уровне. Новое название «Ростов Великий» уже внесено в ключевые региональные законы.
Этот шаг не только отражает новое имя города, но и подчеркивает его историческую значимость для региона и всей России.
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