В Ярославской области переименовали Ростов в Ростов Великий Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области в документах начнут менять название Ростова на Ростов Великий. Об этом сообщили региональные власти 19 февраля.

— После переименования мы приводим в соответствие всю документацию. Подписан закон о внесении изменений в региональные нормативные акты, — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В правительстве Ярославской области отметили, что переименование города не требует никаких переоформлений документов для местных жителей. Также не предполагается дополнительных бюджетных затрат

— Никто из сотрудников администрации или других служб не будет звонить или ходить по домам. Заранее предостерегаем от возможных мошенников. Не сообщайте никому личные данные, пароли или иную конфиденциальную информацию, — предупредили ярославские власти. — Все изменения будут внесены на законодательном уровне. Новое название «Ростов Великий» уже внесено в ключевые региональные законы.

Этот шаг не только отражает новое имя города, но и подчеркивает его историческую значимость для региона и всей России. правительство Ярославской области