В Ярославле выбирают новый слоган города. Власти объяснили, для чего он нужен

В Ярославле выбирают новый слоган города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Для Ярославля выбирают новый слоган города. Как объяснили 76.RU в мэрии, это делается для повышения туристической привлекательности и узнаваемости столицы Золотого кольца.

— В настоящее время мэрия города Ярославля начала работу по актуализации бренда. Это обусловлено изменениями текущей социально-экономической ситуации в городе, появлением новых туристических объектов, а также возникновением ряда неформальных брендов, в частности «Ярославцы все красавцы!» и ряда других. Все они будут также приняты к рассмотрению, — пояснили в городской администрации в ответе на запрос 76.RU.

К празднованию 1000-летия Ярославля, в 2010 году, у города был слоган: «Ярославль — древний город, устремленный в будущее». Через два года после этого, в 2012 году, был разработан новый бренд, который действует и сейчас: «Ярославль — столица Золотого кольца». Его выбрали по конкурсу: каждый ярославец мог предложить свой вариант слогана. Всего приняли участие более 5 тысяч ярославцев.

— Необходимо отметить, что бренды и слоганы обычно не относятся к официальным символам города и не требуют правового регулирования, — добавили в мэрии.

Напомним, что голосование по выбору нового слогана для Ярославля запустили 31 января. Участникам опроса предоставили 75 вариантов девизов, где можно было проголосовать максимум за три понравившихся. Также была возможность предложить свои варианты. Голосование проводилось пять дней: до 4 февраля 2025 года.

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А как вы считаете, нужен Ярославлю новый слоган/девиз? Конечно, это может повлиять на увеличение туристического потока Мне и старый нравится Я и не знал(а), что у нас есть слоган Свое мнение напишу в комментариях