Сажать зелень на крышах, красить стены в определенные цвета: показали наработки по дизайн-коду Ярославля

В Ярославле разрабатывают дизайн-код города Источник: Алёна Косточкина / 76.RU, Анна Золотова / NGS.RU











В Ярославле разрабатывают дизайн-код города. Это свод правил по оформлению пространства. Работа идет уже два года. Экспертная группа, в которую вошли архитекторы, ландшафтные дизайнеры, краеведы и другие специалисты, продумывают, как должны выглядеть фасады зданий и павильонов, городские детали и озеленение, информационные и рекламные конструкции, освещение.

В целом эксперты пришли к выводу, что Ярославль должен быть зеленым, безопасным и комфортным городом с безбарьерной средой, очищенным от визуального мусора. Также решили, что выдержать дизайн всего города в одном стиле невозможно. Поэтому Ярославль на четыре зоны — исторический центр, общественные пространства (парки, скверы, площади), жилые зоны, городские магистрали. Во многом правила оформления этих территорий будут схожи, но в чем-то заложено и различие. Например, таблички на домах более пафосными будут в центре, а в других районах проще. В исторической части города введено табу на муралы — большие картины на фасадах зданий. В остальных зонах такие объекты разрешат.

Публикуем топ самых интересных и неожиданных, на наш взгляд, наработок по дизайн-коду Ярославля.

Цвета Ярославля

Для Ярославля определили набор цветов, в которые можно красить фасады зданий и нестационарных объектов. В основном это приглушенные оттенки разных расцветок. Красить в них обязывают не менее 60% поверхностей стен. На остальных частях фасадов рекомендуют использовать цвета, сочетающиеся с основным.

Во всех зонах, кроме исторического центра возможно размещение на домах муралов — больших картин во всю стену.

В такие расцветки предлагается красить все фасады в городе Источник: мэрия Ярославля











Животные и растения в детских садах и школах

Неожиданное требование прописано для оформлении внешнего облика зданий садиков и школ. Разработчики дизайн-кода указали, что при проектировании новых детских учреждений нужно обязательно запланировать размещение изображения ярославской флоры или фауны. Это может быть картинка или мозаика на фасаде, панно, витраж, скульптура или что-то другое. Для уже существующих объектов такие элементы требуют вносить при реконструкции или капитальном ремонте.

В дизайне детских учреждениях рекомендуют использовать изображения животных и растений Источник: мэрия Ярославля











Реклама на урнах и скамейках

Среди вариантов мест для размещения уличной рекламы указаны скамейки, урны и другие элементы. А также проекционные изображения на фасадах зданий. Правда, все это можно делать только за пределами исторического центра.

рекламу предлагают размещать даже на урнах Источник: мэрия Ярославля











Лекции и танцы на ярмарках

Разработчики дизайн-кода рекомендуют на ярмарках делать зоны развлечений со сценой и площадкой для зрительских мест — сидячих или стоячих. Здесь предлагают устраивать концерты, лекции, кинопоказы, игры или танцы.

На ярмарках предлагают организовывать лекции и танцы Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











Лавки-качели

Городская мебель — лавки, велопарковки, светильники и прочее — по мнению авторов дизайн-кода должна отражать историю и культуру города, способствовать формированию его идентичности. Это может быть достигнуто за счет использования местных материалов и добавления национальных элементов в дизайн. В оформление городской мебели предлагают смело включать искусство — качественные росписи, скульптуры, арт-объекты. Вместо обычных скамеек можно ставить скамейки-качели.

Вместо обычных скамеек в Ярославле предлагают ставить больше лавок-качелей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Городская скульптура

В Ярославле предлагают ставить больше городских скульптур, которые выражают идентичность города и формируют его имидж, являются элементом брендирования. Высотой такие объекты должны быть от одного до 2,5 метров, что предполагает тактильное взаимодействие с памятником.

Пример городской скульптуры — медведики Источник: мэрия Ярославля











Деревья на крышах

В проекте дизайн-кода предполагается сохранение и увеличение зеленых зон в городе. Особое внимание предполагается уделять озеленению транспортных развязок, автостоянок и парковок. Возможно вертикальное озеленение фасадов. Также рекомендуется вместо городских ограждений использовать ряды кустов. И еще одно направление, в котором предлагают двигаться эксперты — озеленение крыш.

В Ярославле предлагают озеленить крыши Источник: Анна Золотова / NGS.RU









