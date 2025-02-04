В Ярославле запустили голосование за новый слоган города. Какие варианты рассматривают

В Ярославле выбирают новый девиз города Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле выбирают новый слоган города. Опрос для местных жителей запустил Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ) 31 января.

— «Ярославль — древний город, устремленный в будущее», «Ярославль — столица Золотого кольца», Ярославль —… А что для вас город Ярославль? Приглашаем принять участие в разработке слогана/девиза нашего города, — предлагают ответить в голосовании Института развития стратегических инициатив.

Участникам опроса предоставляется 75 вариантов девизов, можно проголосовать максимум за три понравившихся. Также есть возможность предложить свои варианты. Голосование будет проводиться пять дней: до 4 февраля 2025 года. Пройти опрос можно по ссылке.

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Чтобы узнать, какой сейчас девиз у Ярославля, корреспондент 76.RU обратилась в мэрию города. Там ответить оперативно не смогли. Мы направили официальный запрос с просьбой предоставить данные о действующем слогане и причине его замены. Как только нам ответят, информацию обязательно опубликуем.