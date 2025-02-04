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Город В Ярославле запустили голосование за новый слоган города. Какие варианты рассматривают

В Ярославле запустили голосование за новый слоган города. Какие варианты рассматривают

Поучаствовать в опросе может любой желающий

804
13 комментариев
В Ярославле выбирают новый девиз города | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU В Ярославле выбирают новый девиз города | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле выбирают новый девиз города

Источник:

В Ярославле выбирают новый слоган города. Опрос для местных жителей запустил Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ) 31 января.

— «Ярославль — древний город, устремленный в будущее», «Ярославль — столица Золотого кольца», Ярославль —… А что для вас город Ярославль? Приглашаем принять участие в разработке слогана/девиза нашего города, — предлагают ответить в голосовании Института развития стратегических инициатив.

Участникам опроса предоставляется 75 вариантов девизов, можно проголосовать максимум за три понравившихся. Также есть возможность предложить свои варианты. Голосование будет проводиться пять дней: до 4 февраля 2025 года. Пройти опрос можно по ссылке.

В опросе представлено 75 уже готовых девизов | Источник: Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ)В опросе представлено 75 уже готовых девизов | Источник: Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ)
Проголосовать можно за три понравившихся | Источник: Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ)Проголосовать можно за три понравившихся | Источник: Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ)
Также есть возможность предложить свои варианты | Источник: Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ)Также есть возможность предложить свои варианты | Источник: Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ)
+2
Голосование анонимное | Источник: Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ)Голосование анонимное | Источник: Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ)
Пройти его можно до 4 февраля | Источник: Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ)Пройти его можно до 4 февраля | Источник: Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ)

Чтобы узнать, какой сейчас девиз у Ярославля, корреспондент 76.RU обратилась в мэрию города. Там ответить оперативно не смогли. Мы направили официальный запрос с просьбой предоставить данные о действующем слогане и причине его замены. Как только нам ответят, информацию обязательно опубликуем.

А пока предлагаем вам написать свои варианты слогана в комментариях под этой новостью.

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Комментарии
13
Гость
2 часа
Лучший город на земле.
Гость
2 часа
ярославль город без дорог, ярославль лучшее гетто, ну разве после парнаса
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