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Город подробности В Ярославском районе простились с умершим 35-летним замглавы

В Ярославском районе простились с умершим 35-летним замглавы

Артем Щербак скончался 8 февраля

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Простились с замглавы Ярославского района | Источник: Николай Золотников / Vk.com Простились с замглавы Ярославского района | Источник: Николай Золотников / Vk.com

Простились с замглавы Ярославского района

Источник:

Днем 11 февраля простились с заместителем главы Ярославского района — 35-летним Артемом Щербаком. Панихида прошла в ритуальном зале на Магистральной в Ярославле, а похоронили замглавы в поселке Некрасовское на кладбище «Утоли Моя Печали».

Напомним, что Артем Щербак умер 8 февраля 2025 года. О трагедии сообщил его непосредственный руководитель, глава Ярославского района Николай Золотников:

— Мы много лет работали вместе в Ярославском и Некрасовском районах. Артем Олегович всегда с улыбкой, всегда помогал, умел найти выход из сложных ситуаций. Сложно говорить, писать.

У Артема Щербака остались жена и маленький сын. Губернатор Михаил Евраев пообещал оказать поддержку семье умершего.

— Артем Олегович в Ярославском районе отвечал за экономику и финансы, вел многие инвестиционные проекты. Ранее много лет работал в Некрасовском районе, где курировал сферу ЖКХ. Он был настоящим патриотом своей малой родины и многое сделал для развития Ярославской области, — написал у себя в соцсетях глава Ярославской области. — Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Обязательно окажем семье поддержку.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким Артема Щербака.

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