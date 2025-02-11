В Ярославском районе простились с умершим 35-летним замглавы

Простились с замглавы Ярославского района Источник: Николай Золотников / Vk.com











Днем 11 февраля простились с заместителем главы Ярославского района — 35-летним Артемом Щербаком. Панихида прошла в ритуальном зале на Магистральной в Ярославле, а похоронили замглавы в поселке Некрасовское на кладбище «Утоли Моя Печали».

Напомним, что Артем Щербак умер 8 февраля 2025 года. О трагедии сообщил его непосредственный руководитель, глава Ярославского района Николай Золотников:

— Мы много лет работали вместе в Ярославском и Некрасовском районах. Артем Олегович всегда с улыбкой, всегда помогал, умел найти выход из сложных ситуаций. Сложно говорить, писать.

У Артема Щербака остались жена и маленький сын. Губернатор Михаил Евраев пообещал оказать поддержку семье умершего.

— Артем Олегович в Ярославском районе отвечал за экономику и финансы, вел многие инвестиционные проекты. Ранее много лет работал в Некрасовском районе, где курировал сферу ЖКХ. Он был настоящим патриотом своей малой родины и многое сделал для развития Ярославской области, — написал у себя в соцсетях глава Ярославской области. — Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Обязательно окажем семье поддержку.