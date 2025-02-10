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Город подробности «Всегда помогал»: назвали дату и место прощания с умершим 35-летним замглавы Ярославского района

«Всегда помогал»: назвали дату и место прощания с умершим 35-летним замглавы Ярославского района

Артем Щербак скончался 8 февраля

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Где пройдет прощание с Артемом Щербаком | Источник: Николай Золотников / Vk.comГде пройдет прощание с Артемом Щербаком | Источник: Николай Золотников / Vk.com

Где пройдет прощание с Артемом Щербаком

Источник:

Глава Ярославского района Николай Золотников 10 февраля сообщил о дате и месте прощания с умершим заместителем 35-летним Артемом Щербаком. Его не стало 8 февраля.

Прощание и похороны назначили на 11 февраля. С 9:00 до 10:00 пройдет гражданская панихида в ритуальном зале на Магистральной улице, 1, в Ярославле. В 9:30 начнется траурный митинг.

С 11:30 до 12:30 пройдет гражданская панихида в Доме культуры в поселке Некрасовское на Пролетарской улице, 2. В 12:00 — траурный митинг.

— В 13:00 отпевание в храме «Утоли Моя Печали» в поселке Некрасовское, за мостом.
Предание земле на кладбище у храма «Утоли Моя Печали», — рассказал Николай Золотников.

После похорон в 14:30 состоится поминальный обед в «Некрасовских дачах» в деревне Плаксино Некрасовского района.

Ранее Николай Золотов рассказывал, что Артем Щербак много лет отдал работе в Некрасовском и Ярославском районах.

— Артем Олегович всегда с улыбкой, всегда помогал, умел найти выход из сложных ситуаций. Сложно говорить, писать, — написал у себя в соцсетях Николай Золотников.

У Артема Щербака остались жена и маленький сын. Губернатор Михаил Евраев пообещал оказать поддержку семье замглавы.

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Замглавы Прощание Похороны Ярославский район
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