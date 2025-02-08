«Невозможно в это поверить»: умер 35-летний замглавы Ярославского района

Умер замглавы Ярославского района Источник: Николай Золотников / Vk.com











Умер заместитель главы Ярославского района — 35-летний Артем Щербак. Об этом сообщил его непосредственный руководитель Николай Золотников 8 февраля.

— Трагическая утрата. Сегодня умер наш друг, коллега — Артем Олегович Щербак. Много лет работали вместе в Ярославском и Некрасовском районах. Артем Олегович всегда с улыбкой, всегда помогал, умел найти выход из сложных ситуаций. Сложно говорить, писать. О дате прощания сообщим позднее, — написал у себя в соцсетях глава Ярославского района Николай Золотников.

У Артема Щербака остались жена и маленький сын. Губернатор Михаил Евраев пообещал оказать поддержку семье замглавы.

— Артем Олегович в Ярославском районе отвечал за экономику и финансы, вел многие инвестиционные проекты. Ранее много лет работал в Некрасовском районе, где курировал сферу ЖКХ. Он был настоящим патриотом своей малой родины и многое сделал для развития Ярославской области, — написал у себя в соцсетях глава Ярославской области. — Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Обязательно окажем семье поддержку.

Знакомые и коллеги оставляют в соцсетях слова соболезнования.

— Как так, печально. Трагедия! Утрата! Соболезную семье, — написал Николай Кузнецов.

— Мои искренние соболезнования! Самый лучший друг и коллега! В голове не укладывается, что Артема Олеговича нет больше с нами. Как это пережить? Как несправедливо, когда уходят лучшие, — написала Наталия Кузина.

— Невозможно в это поверить… Молодой, умный, спортивный… Как так? — пишет Лариса Бойкова.