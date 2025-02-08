НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -10

0 м/c,

 778мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,28
EUR 101,22
Умер замглавы Ярославского района
Композитор попал в лонг-лист «Ники»
Напали на пенсионерку. Видео
Эксперимент с лотереями
Отметили 100-летие
Афиша концертов
Что со «Светофором»
Как отдохнуть зимой по-русски
Происшествия «Невозможно в это поверить»: умер 35-летний замглавы Ярославского района

«Невозможно в это поверить»: умер 35-летний замглавы Ярославского района

У Артема Щербака остались жена и маленький сын

1 666
Написать комментарий
Умер замглавы Ярославского района | Источник: Николай Золотников / Vk.comУмер замглавы Ярославского района | Источник: Николай Золотников / Vk.com

Умер замглавы Ярославского района

Источник:

Умер заместитель главы Ярославского района — 35-летний Артем Щербак. Об этом сообщил его непосредственный руководитель Николай Золотников 8 февраля.

— Трагическая утрата. Сегодня умер наш друг, коллега — Артем Олегович Щербак. Много лет работали вместе в Ярославском и Некрасовском районах. Артем Олегович всегда с улыбкой, всегда помогал, умел найти выход из сложных ситуаций. Сложно говорить, писать. О дате прощания сообщим позднее, — написал у себя в соцсетях глава Ярославского района Николай Золотников.

У Артема Щербака остались жена и маленький сын. Губернатор Михаил Евраев пообещал оказать поддержку семье замглавы.

— Артем Олегович в Ярославском районе отвечал за экономику и финансы, вел многие инвестиционные проекты. Ранее много лет работал в Некрасовском районе, где курировал сферу ЖКХ. Он был настоящим патриотом своей малой родины и многое сделал для развития Ярославской области, — написал у себя в соцсетях глава Ярославской области. — Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Обязательно окажем семье поддержку.

Знакомые и коллеги оставляют в соцсетях слова соболезнования.

— Как так, печально. Трагедия! Утрата! Соболезную семье, — написал Николай Кузнецов.

— Мои искренние соболезнования! Самый лучший друг и коллега! В голове не укладывается, что Артема Олеговича нет больше с нами. Как это пережить? Как несправедливо, когда уходят лучшие, — написала Наталия Кузина.

— Невозможно в это поверить… Молодой, умный, спортивный… Как так? — пишет Лариса Бойкова.

— Не верю — молодой, энергичный, внимательный. Всего себя отдавал развитию Ярославского района и области, — отмечает Артем Почернин.

ПО ТЕМЕ
Смерть Чиновник Заместитель главы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
2 минуты
Не передать словами утрату Артема.
Гость
3 минуты
35 лет?..
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление