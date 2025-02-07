Появился список дворов, которые отремонтируют в Ярославле в 2025 году

Стало известно, какие дворы отремонтируют в Ярославле в этом году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На ремонт дворов в Ярославле в 2025 году направят более 375 миллионов рублей. Благоустройство обсуждали на открытом совещании в мэрии. Приступить к ремонту планируют весной, его будут делать по программе «Наши дворы».

Полный список дворов, где будет ремонт Узнать Дворы, где запланировано устройство детского игрового оборудования, отмечены звездочкой. Дзержинский район 4-й Норский пер., д. 3;

ул. Бабича, д. 15;

Ленинградский пр., д. 64, к. 3, д. 66, к. 4;

Ленинградский пр., д. 97, 101, 103;

ул. Волгоградская, д. 51, 51, к. 2;

Архангельский проезд, д. 2, 4;

ул. Панина, д. 33, 3; 1

ул. Урицкого, д. 67;

ул. Урицкого, д. 35*;

ул. Пионерская, д. 5, 5а. Заволжский район ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3*;

ул. Панфилова, д. 3*;

просп. Авиаторов, д. 98*;

ул. Красноборская, д. 17, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2*;

просп. Машиностроителей, д. 22, к. 2*;

ул. Космонавтов, д. 27*;

ул. Клубная, д. 1*;

ул. Красноборская, д. 41. Кировский район ул. Полиграфическая, д. 4/94*;

просп. Октября, д. 30;

ул. Володарского, д. 63;

ул. Володарского, д. 65. Ленинский район ул. Карла-Либкнехта, д. 29/12 *;

ул. Тургенева, д. 24а, 26, 28;

ул. Харитонова, д. 3;

ул. Чкалова, д. 76. Красноперекопский район ул. Нефтяников, д. 25*;

ул. Нагорная, д. 7, 7, к. 2, 9/31*;

ул. Бахвалова, д. 9а. Фрунзенский район ул. Большая Техническая, д. 8;

ул. Пирогова, д. 22, к. 3;

Суздальское шоссе, д. 32*;

ул. Кривова, д. 45а *;

пр. Матросова, д. 11а, 11б*;

ул. Калинина, д. 39, к. 4*;

ул. Кривова, д. 57*;

просп. Фрунзе, д. 49;

ул. 4-я Портовая, д. 17.

— До 1 апреля поставил задачу определить полный перечень, где именно пройдет ремонт, а выполнить его необходимо до 1 августа. Если работы завершатся оперативно, то мы не исключаем возможность дополнительного финансирования, — сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Всего планируют сделать 38 дворов. До 1 марта власти планируют получить положительное заключение на все объекты, до 1 апреля — заключить контракты с подрядчиками. Крайний срок сдачи работ — 1 сентября.

На данный момент семь дворов уже получили положительное заключение госэкспертизы, 29 находятся в очереди, двум проектам требуется корректировка.

Государственная экспертиза — это форма градостроительной экспертизы, в ходе которой проводится оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий установленным требованиям.

Перед началом ремонта будут проведены гидравлические испытания. Это необходимо для того, чтобы потом не пришлось вскрывать новое покрытие. А для контроля работ у подрядчиков требуют установить видеокамеры.