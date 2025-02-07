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Город Появился список дворов, которые отремонтируют в Ярославле в 2025 году

Появился список дворов, которые отремонтируют в Ярославле в 2025 году

Когда планируют начать работы

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1 комментарий
Стало известно, какие дворы отремонтируют в Ярославле в этом году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, какие дворы отремонтируют в Ярославле в этом году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, какие дворы отремонтируют в Ярославле в этом году

Источник:

На ремонт дворов в Ярославле в 2025 году направят более 375 миллионов рублей. Благоустройство обсуждали на открытом совещании в мэрии. Приступить к ремонту планируют весной, его будут делать по программе «Наши дворы».

Полный список дворов, где будет ремонт

Дворы, где запланировано устройство детского игрового оборудования, отмечены звездочкой.

Дзержинский район

  • 4-й Норский пер., д. 3;

  • ул. Бабича, д. 15;

  • Ленинградский пр., д. 64, к. 3, д. 66, к. 4;

  • Ленинградский пр., д. 97, 101, 103;

  • ул. Волгоградская, д. 51, 51, к. 2; 

  • Архангельский проезд, д. 2, 4; 

  • ул. Панина, д. 33, 3; 1 

  • ул. Урицкого, д. 67; 

  • ул. Урицкого, д. 35*;

  • ул. Пионерская, д. 5, 5а.

Заволжский район

  • ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3*;

  • ул. Панфилова, д. 3*;

  • просп. Авиаторов, д. 98*;

  • ул. Красноборская, д. 17, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2*;

  • просп. Машиностроителей, д. 22, к. 2*;

  • ул. Космонавтов, д. 27*;

  • ул. Клубная, д. 1*;

  • ул. Красноборская, д. 41.

Кировский район

  • ул. Полиграфическая, д. 4/94*;

  • просп. Октября, д. 30; 

  • ул. Володарского, д. 63;

  • ул. Володарского, д. 65.

Ленинский район

  • ул. Карла-Либкнехта, д. 29/12 *;

  • ул. Тургенева, д. 24а, 26, 28;

  • ул. Харитонова, д. 3; 

  • ул. Чкалова, д. 76.

Красноперекопский район

  • ул. Нефтяников, д. 25*;

  • ул. Нагорная, д. 7, 7, к. 2, 9/31*;

  • ул. Бахвалова, д. 9а.

Фрунзенский район

  • ул. Большая Техническая, д. 8; 

  • ул. Пирогова, д. 22, к. 3; 

  • Суздальское шоссе, д. 32*;

  • ул. Кривова, д. 45а *;

  • пр. Матросова, д. 11а, 11б*;

  • ул. Калинина, д. 39, к. 4*;

  • ул. Кривова, д. 57*;

  • просп. Фрунзе, д. 49;

  • ул. 4-я Портовая, д. 17.

— До 1 апреля поставил задачу определить полный перечень, где именно пройдет ремонт, а выполнить его необходимо до 1 августа. Если работы завершатся оперативно, то мы не исключаем возможность дополнительного финансирования, — сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Всего планируют сделать 38 дворов. До 1 марта власти планируют получить положительное заключение на все объекты, до 1 апреля — заключить контракты с подрядчиками. Крайний срок сдачи работ — 1 сентября.

На данный момент семь дворов уже получили положительное заключение госэкспертизы, 29 находятся в очереди, двум проектам требуется корректировка.

Государственная экспертиза — это форма градостроительной экспертизы, в ходе которой проводится оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий установленным требованиям.

Перед началом ремонта будут проведены гидравлические испытания. Это необходимо для того, чтобы потом не пришлось вскрывать новое покрытие. А для контроля работ у подрядчиков требуют установить видеокамеры.

Кроме того, ранее стал известен список дорог, на которых будет проводиться ремонт весной и летом.

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Ремонт дворов Город Стройка Финансы Двор
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Комментарии
1
Гость
15 минут
Главное мигранты что бы не делали ремонт дворов . А то за ними придется переделывать. Знаем как они работают тчп ляп .
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