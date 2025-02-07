Появился список дворов, которые отремонтируют в Ярославле в 2025 году

На ремонт дворов в Ярославле в 2025 году направят более 375 миллионов рублей. Благоустройство обсуждали на открытом совещании в мэрии. Приступить к ремонту планируют весной, его будут делать по программе «Наши дворы».
Полный список дворов, где будет ремонт
Дворы, где запланировано устройство детского игрового оборудования, отмечены звездочкой.
Дзержинский район
4-й Норский пер., д. 3;
ул. Бабича, д. 15;
Ленинградский пр., д. 64, к. 3, д. 66, к. 4;
Ленинградский пр., д. 97, 101, 103;
ул. Волгоградская, д. 51, 51, к. 2;
Архангельский проезд, д. 2, 4;
ул. Панина, д. 33, 3; 1
ул. Урицкого, д. 67;
ул. Урицкого, д. 35*;
ул. Пионерская, д. 5, 5а.
Заволжский район
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3*;
ул. Панфилова, д. 3*;
просп. Авиаторов, д. 98*;
ул. Красноборская, д. 17, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2*;
просп. Машиностроителей, д. 22, к. 2*;
ул. Космонавтов, д. 27*;
ул. Клубная, д. 1*;
ул. Красноборская, д. 41.
Кировский район
ул. Полиграфическая, д. 4/94*;
просп. Октября, д. 30;
ул. Володарского, д. 63;
ул. Володарского, д. 65.
Ленинский район
ул. Карла-Либкнехта, д. 29/12 *;
ул. Тургенева, д. 24а, 26, 28;
ул. Харитонова, д. 3;
ул. Чкалова, д. 76.
Красноперекопский район
ул. Нефтяников, д. 25*;
ул. Нагорная, д. 7, 7, к. 2, 9/31*;
ул. Бахвалова, д. 9а.
Фрунзенский район
ул. Большая Техническая, д. 8;
ул. Пирогова, д. 22, к. 3;
Суздальское шоссе, д. 32*;
ул. Кривова, д. 45а *;
пр. Матросова, д. 11а, 11б*;
ул. Калинина, д. 39, к. 4*;
ул. Кривова, д. 57*;
просп. Фрунзе, д. 49;
ул. 4-я Портовая, д. 17.
— До 1 апреля поставил задачу определить полный перечень, где именно пройдет ремонт, а выполнить его необходимо до 1 августа. Если работы завершатся оперативно, то мы не исключаем возможность дополнительного финансирования, — сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.
Всего планируют сделать 38 дворов. До 1 марта власти планируют получить положительное заключение на все объекты, до 1 апреля — заключить контракты с подрядчиками. Крайний срок сдачи работ — 1 сентября.
На данный момент семь дворов уже получили положительное заключение госэкспертизы, 29 находятся в очереди, двум проектам требуется корректировка.
Государственная экспертиза — это форма градостроительной экспертизы, в ходе которой проводится оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий установленным требованиям.
Перед началом ремонта будут проведены гидравлические испытания. Это необходимо для того, чтобы потом не пришлось вскрывать новое покрытие. А для контроля работ у подрядчиков требуют установить видеокамеры.
Кроме того, ранее стал известен список дорог, на которых будет проводиться ремонт весной и летом.