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Город Из старинного дома в центре Ярославля съедет известная книжная лавка. Заявление владельца

Из старинного дома в центре Ярославля съедет известная книжная лавка. Заявление владельца

Юрий Швецов рассказал, что будет дальше

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5 комментариев
В Ярославле из здания бывшего кинотеатра переедет книжная лавка Юрия Швецова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле из здания бывшего кинотеатра переедет книжная лавка Юрия Швецова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле из здания бывшего кинотеатра переедет книжная лавка Юрия Швецова

Источник:

В Ярославле вслед за Камерным театром из здания бывшего кинотеатра «Арс» съедет известная книжная лавка Юрия Швецова. Магазин располагается в одном из помещений на улице Свердлова, 9. Это подтвердил в беседе с 76.RU владелец магазина.

— Планировал бы остаться здесь, но не понимаю, как это сделать. Если здание будут продавать, то соответственно, «Книжная лавка» в нагрузку не останется. Поэтому — переезд. Сейчас распродаю все книги со скидкой, чтобы облегчить переезд по максимуму. У меня 15 тысяч книг, — рассказала нашему порталу Юрий Швецов.

Книжная лавка Юрия Швецова базируется в здании бывшего кинотеатра «Арс» на Свердлова, 9 с 1996 года. В ассортименте магазина — краеведение и редкие тематические произведения, в частности здесь можно найти книги Яна Левина и других именитых ярославцев.

Юрий Швецов рассказал, что ему придется искать новое место под аренду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЮрий Швецов рассказал, что ему придется искать новое место под аренду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Владелец магазина устроил распродажу книг в фойе театра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВладелец магазина устроил распродажу книг в фойе театра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Лавка работала в здании театра с 1996 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛавка работала в здании театра с 1996 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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По словам владельца, ежеднвно к нему приходили десятки покупателей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо словам владельца, ежеднвно к нему приходили десятки покупателей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На днях в здании отключили отопление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа днях в здании отключили отопление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По мнению областного Минкульта, здание театра не соответствует требованиям безопасности. Однако Юрий Швецов с этим не согласен:

— У здания проблем нет. Любое здание требует ухода и ремонта. У нас требует ремонта крыша и, скорее всего, фундамент. Я думаю, что за несколько десятков миллионов это можно было бы сделать. Понимаете, я же не эксперт по реставрации, это частное мнение, высказывание. Татьяна Ваксман, супруга Юрия Михайловича Ваксмана, 20 лет в реставрации работала в архитектурной. И она говорит, что здание не аварийное. Я ей верю, — добавил Юрий.

Ранее в помещении отключили отопление. В мэрии объясняли это задолженностью по оплате коммунальных услуг.

Напомним, в здании бывшего кинотеатра более 20 лет соседствовали книжная лавка и первый частный «Ярославский камерный театр», основанный продюсером Юрием Ваксманом, режиссером Владимиром Воронцовым и актером Владимиром Гусевым. После смерти Ваксмана и Воронцова началась реорганизация учреждения культуры. Театр стал государственным — его перевели в подразделение ТЮЗа, спектакли стали показывать в здании на Пятерке.

Затем власти сообщили, что намерены расторгнуть договор с арендатором здания. С 2005 года недвижимость передана по договору безвозмездного пользования НП Культуры «Арс-Формат».

Некоммерческое партнерство культуры «Арс-Формат» было образовано в 2005 году. Генеральным директором указан Михаил Бурунский. Он же есть в списке бывших учредителей, где также числятся Марина Мотрохова, негосударственное учреждение культуры «Ярославский Камерный театр» и Маргарита Бурунская. Организация занимается деятельностью в области исполнительских искусств.

В январе 2025 года управление Минюста РФ по Ярославской области подало иск в суд с требованием ликвидировать юрлицо «Ярославского камерного театра». Это связано с тем, что из-за смерти единственного учредителя и директора назначить нового директора невозможно.

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Комментарии
5
Гость
51 минута
Обычное дело. Кому то из толстосумов уж очень приглянулось уютное арсовское местечко. Главное тут вовремя объявить здание аварийным, как уже не раз бывало, а там были бы деньжата, и возводи на этом месте хоть космодром.
Гость
1 час
21 час назад об этом уже рассказывали. Также в здании располагается «Книжная лавка Юрия Швецова». Магазин существует с 1996 года. В начале февраля в группе сообщества во «Вконтакте» появилась новость о переезде лавки. — Лавке предстоит переезд в ближайшее время. Хочу облегчить себе «ношу». С понедельника, 3 февраля, и по субботу — 8-го — на все книги в лавке минус 10%, если рядом с ценой есть пометка «б –…», то минус 20%. Очень надеюсь, что за окном не будет минус 20, отопление в здании отключено, — говорится в сообщении.
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