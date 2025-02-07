Из старинного дома в центре Ярославля съедет известная книжная лавка. Заявление владельца

В Ярославле из здания бывшего кинотеатра переедет книжная лавка Юрия Швецова Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле вслед за Камерным театром из здания бывшего кинотеатра «Арс» съедет известная книжная лавка Юрия Швецова. Магазин располагается в одном из помещений на улице Свердлова, 9. Это подтвердил в беседе с 76.RU владелец магазина.

— Планировал бы остаться здесь, но не понимаю, как это сделать. Если здание будут продавать, то соответственно, «Книжная лавка» в нагрузку не останется. Поэтому — переезд. Сейчас распродаю все книги со скидкой, чтобы облегчить переезд по максимуму. У меня 15 тысяч книг, — рассказала нашему порталу Юрий Швецов.

Книжная лавка Юрия Швецова базируется в здании бывшего кинотеатра «Арс» на Свердлова, 9 с 1996 года. В ассортименте магазина — краеведение и редкие тематические произведения, в частности здесь можно найти книги Яна Левина и других именитых ярославцев.

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По мнению областного Минкульта, здание театра не соответствует требованиям безопасности. Однако Юрий Швецов с этим не согласен:

— У здания проблем нет. Любое здание требует ухода и ремонта. У нас требует ремонта крыша и, скорее всего, фундамент. Я думаю, что за несколько десятков миллионов это можно было бы сделать. Понимаете, я же не эксперт по реставрации, это частное мнение, высказывание. Татьяна Ваксман, супруга Юрия Михайловича Ваксмана, 20 лет в реставрации работала в архитектурной. И она говорит, что здание не аварийное. Я ей верю, — добавил Юрий.

Ранее в помещении отключили отопление. В мэрии объясняли это задолженностью по оплате коммунальных услуг.

Напомним, в здании бывшего кинотеатра более 20 лет соседствовали книжная лавка и первый частный «Ярославский камерный театр», основанный продюсером Юрием Ваксманом, режиссером Владимиром Воронцовым и актером Владимиром Гусевым. После смерти Ваксмана и Воронцова началась реорганизация учреждения культуры. Театр стал государственным — его перевели в подразделение ТЮЗа, спектакли стали показывать в здании на Пятерке.

Затем власти сообщили, что намерены расторгнуть договор с арендатором здания. С 2005 года недвижимость передана по договору безвозмездного пользования НП Культуры «Арс-Формат».

Некоммерческое партнерство культуры «Арс-Формат» было образовано в 2005 году. Генеральным директором указан Михаил Бурунский. Он же есть в списке бывших учредителей, где также числятся Марина Мотрохова, негосударственное учреждение культуры «Ярославский Камерный театр» и Маргарита Бурунская. Организация занимается деятельностью в области исполнительских искусств.