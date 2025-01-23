Минюст требует ликвидировать Ярославский камерный театр. В чем причина

Управление Минюста РФ по Ярославской области подало иск в суд с требованием ликвидировать НУК «Ярославский камерный театр». Об этом сообщили в пресс-службе областного суда 23 января.

Основанием для административных исковых требований стала смерть учредителя и директора театра Юрия Ваксмана. Его не стало 27 марта 2024 года.

— До настоящего времени документы об изменении сведений о собственнике учреждения в Управление Минюста России по Ярославской области не поступали. Деятельность учреждения фактически прекращена, отсутствуют средства на расчетных счетах. Из имеющихся у административного истца документов следует, что наследниками Юрия Ваксмана, вступившими в права наследства, деятельность учреждения не осуществляется, возобновление деятельности театра ими не планируется, — уточнили в Ярославском областном суде.

Камерный театр был первым и единственным в Ярославле частным театром. Его основали в начале 2000-х годов актеры Юрий Ваксман, Владимир Гусев и режиссер Владимир Воронцов.

Первой постановкой нового коллектива был спектакль «Интервью» (18+), который получил несколько престижных наград. Зрители полюбили новую культурную площадку, практически на всех спектаклях театра был аншлаг.

Однако 27 марта 2024 года не стало Юрия Ваксмана. Он ушел из жизни в 62 года из-за инфаркта. А 25 мая того же года на 78-м году жизни скончался художественный руководитель театра Владимир Воронцов. После трагических событий началась реорганизация театра.