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Ликвидируют театр. В чем причина
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Культура Минюст требует ликвидировать Ярославский камерный театр. В чем причина

Минюст требует ликвидировать Ярославский камерный театр. В чем причина

Административный иск будут рассматривать в суде

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6 комментариев

Минюст требует ликвидировать Ярославский камерный театр

Источник:

Управление Минюста РФ по Ярославской области подало иск в суд с требованием ликвидировать НУК «Ярославский камерный театр». Об этом сообщили в пресс-службе областного суда 23 января.

Основанием для административных исковых требований стала смерть учредителя и директора театра Юрия Ваксмана. Его не стало 27 марта 2024 года.

— До настоящего времени документы об изменении сведений о собственнике учреждения в Управление Минюста России по Ярославской области не поступали. Деятельность учреждения фактически прекращена, отсутствуют средства на расчетных счетах. Из имеющихся у административного истца документов следует, что наследниками Юрия Ваксмана, вступившими в права наследства, деятельность учреждения не осуществляется, возобновление деятельности театра ими не планируется, — уточнили в Ярославском областном суде.

Камерный театр был первым и единственным в Ярославле частным театром. Его основали в начале 2000-х годов актеры Юрий Ваксман, Владимир Гусев и режиссер Владимир Воронцов.

Первой постановкой нового коллектива был спектакль «Интервью» (18+), который получил несколько престижных наград. Зрители полюбили новую культурную площадку, практически на всех спектаклях театра был аншлаг.

Однако 27 марта 2024 года не стало Юрия Ваксмана. Он ушел из жизни в 62 года из-за инфаркта. А 25 мая того же года на 78-м году жизни скончался художественный руководитель театра Владимир Воронцов. После трагических событий началась реорганизация театра.

Минюст также поясняет, что в связи со смертью учредителя назначить нового директора или принять другие решения для продолжения деятельности организации невозможно.

Рассмотрение иска назначено на 21 февраля 2025 года в Кировском районном суде.

Напомним, что 31 мая 2024 года в Камерном театре прошел последний спектакль в статусе первого и единственного частного театра с постоянной труппой в Ярославле.

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Комментарии
6
Гость
55 минут
Больницы, фабрики, заводы, институты уничтожают. И театры. Денег нет. Лавров сказал что Ираку подарили 19 миллиардов долларов на восстановление Ирака и о поставках в Афганистан бесплатное продовольствие для 23 000 000 моджахедов. И ещё 26 миллиардов долларов подарили Египту на строительство АЭС. Африке списали 20 миллиардов долларов долгов.
Гость
16 минут
Ну это уже совсем, инакомыслие запретили и наплевали на то, что на определенной платформе куча полезной и интересной информации было и от простых граждан, так запретили, театр запрещают, кинотеатр "Родина" в пятерочку переделали, культуру отбирают. Одни ТЦ и ЖК в голове. Еще немного и книги жечь начнут, привет, Рей! Уже ничему не удивляешься. Ну додуматься театр отобрать - это совсем пустота в голове.
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