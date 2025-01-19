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Город тест Тест на ярославца: только коренной житель узнает свой район по фотографии

Тест на ярославца: только коренной житель узнает свой район по фотографии

Попробуйте угадать, куда вас занесло!

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Попробуйте узнать ваш город по фото

Источник:

Почти ежедневно мы бываем на ярославских улицах. Каждый из нас выходит из дома на учебу, работу или просто на прогулку. Как хорошо вы знаете город?

Мы предлагаем вам небольшое приключение в Ярославле. Попробуйте по фото определить, в какой район вас занесло.

ТЕСТПройден 25 раз
Угадайте район Ярославля по фото

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