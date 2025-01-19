Тест на ярославца: только коренной житель узнает свой район по фотографии

Почти ежедневно мы бываем на ярославских улицах. Каждый из нас выходит из дома на учебу, работу или просто на прогулку. Как хорошо вы знаете город?
Мы предлагаем вам небольшое приключение в Ярославле. Попробуйте по фото определить, в какой район вас занесло.
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