Только истинный ярославец поймет, о чем речь: тест по местным словечкам

Ярославца можно услышать издалека — жители региона обладают богатым запасом диалектизмов. В регионе фантики от конфет именуют «пышками», пульт от телевизора — «лентяйкой», а заросли — «чепыжами». В последнее время всё это стало своеобразным локальным мемом среди ярославцев. А какими еще словцами могут удивить местные?
Диалектизмы — слова или обороты речи, которые свойственны жителям определенного региона.
Кстати, диалектизмы частенько публикуют в правительственной группе «ВКонтакте» «Ярославская область». Мы изучили, собранные по региону особенные слова и собрали из них новый тест по ярославским словечкам. Проверьте свои знания.
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