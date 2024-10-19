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Только истинный ярославец поймет, о чем речь: тест по местным словечкам

Проверьте свои знания

158
1 комментарий

Пройдите тест по ярославским словечкам

Ярославца можно услышать издалека — жители региона обладают богатым запасом диалектизмов. В регионе фантики от конфет именуют «пышками», пульт от телевизора — «лентяйкой», а заросли — «чепыжами». В последнее время всё это стало своеобразным локальным мемом среди ярославцев. А какими еще словцами могут удивить местные?

Диалектизмы — слова или обороты речи, которые свойственны жителям определенного региона.

Кстати, диалектизмы частенько публикуют в правительственной группе «ВКонтакте» «Ярославская область». Мы изучили, собранные по региону особенные слова и собрали из них новый тест по ярославским словечкам. Проверьте свои знания.

ТЕСТПройден 18 раз

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Комментарии
2
Гость
19 минут
Я коренной житель Ярославля. Ваши диалектизмы высосаны из пальца.
Гость
2 минуты
что то самого главного дивлектизьма нет - ярославна. Ибо словари все как один утверждают - ярославка.
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