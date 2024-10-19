Только истинный ярославец поймет, о чем речь: тест по местным словечкам

Ярославца можно услышать издалека — жители региона обладают богатым запасом диалектизмов. В регионе фантики от конфет именуют «пышками», пульт от телевизора — «лентяйкой», а заросли — «чепыжами». В последнее время всё это стало своеобразным локальным мемом среди ярославцев. А какими еще словцами могут удивить местные?