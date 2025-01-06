Справится не каждый: попробуйте ответить хотя бы на 7 из 10 вопросов по географии

Кажется, мир вокруг слишком огромен, чтобы знать о нем всё на свете. Но мы совершенно не сомневаемся в наших читателях, которые из раза в раз с легкостью справляются с самыми разными задачами. Или география — ваше слабое место? У нас есть 10 вопросов, которые помогут выяснить, есть ли пробелы в ваших географических знаниях.