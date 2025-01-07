Куда сходить ярославцам 7 января: полная афиша

С Рождеством, ярославцы! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Новогодние каникулы близятся к завершению, но это не повод расстраиваться! Мы подготовили для вас афишу развлечений на 7 января в Ярославле.

Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)

11:00 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят» (0+). Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей;

11:00 и 13:30 — «Новогодний серпЕнтин» (6+). Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей.

Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)

12:00–13:30 — праздник «Елка в купеческом доме» (6+) (сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей.

Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, 7)

12:00 — рождественский театрализованный концерт «Самый русский праздник» (0+). Цена билета — 150 рублей.

Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-кт Ленина, 24а)

14:00 — рождественский концерт народного самодеятельного коллектива театра балета и детской балетной студии «Под Рождественской звездой!» (0+). Цена билета — от 500 рублей;

18:00 — новогоднее камерное представление — музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы» (0+). Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей.

Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)

15:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг» (0+). Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей.

Дом культуры «Строитель» (ул. Кудрявцева, 28)

16:00 — рождественский концерт «Зимний вечер» (18+). Традиционный рождественский концерт народного коллектива класса сольного пения.

Дом культуры «Энергетик» (ул. Клубная, 19)

17:00 — концертная программа ансамбля русской песни «Иволга» — «Зарисовки Рождества» (18+). Вас ждут рождественские забавы, песни, конкурсы и многое другое!

Советская площадь

19:00 — концертно-развлекательная программа «Новогоднее вдохновение». Праздничная программа с участием творческого коллектива Дворца культуры «Магистраль». Вас ждет поздравление Деда Мороза и Снегурочки. (0+)

Дворец культуры «Судостроитель» имени В. А. Ковалева (ул. Театральная, 21)

19:00 — рождественский концерт. Группа «Рождество» Андрея Насырова представит праздничную программу «Ночь Рождества» (3+).

Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, 15)

12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая елка» (0+). Продолжительность — 1,5 часа. Билет на 1 ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 руб.

Мемориальный дом-музей Л. В. Собинова (ул. Собинова, 25)

16:00 — праздничный вечер «Семейное Рождество» (6+) в доме Л. В. Собинова. Продолжительность — 2 часа. Стоимость билета: 1000 рублей.