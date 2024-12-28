Маскарады, спектакли, шоу: полная афиша на все новогодние праздники в Ярославле

Совсем скоро Новый год! Впереди нас ждут долгие праздничные выходные. Для удобства мы собрали для вас афишу развлечений в Ярославле на каждый день каникул в формате удобных карточек. Смотрите, куда можно пойти в этом году.
- 28 декабря
- 29 декабря
- 30 декабря
- 31 декабря
- 1 января
- 2 января
- 3 января
- 4 января
- 5 января
- 6 января
- 7 января
- 8 января
28 декабря
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)
10:30–15:30 — праздник «Ёлка в купеческом доме»(сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей. (6+)
16:30–18:00 — новогодний праздник «Ёлка. Ностальгия». Праздничная атмосфера 1970–1980-х годов. Продолжительность — 1 час 30 минут. Цена билета — от 1400 рублей. (18+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, д. 24а)
11:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Дворец культуры «Энергетик» (ул. Клубная, 19)
11:00 — новогоднее представление «Потерянный Новый год». Театрализованное представление о том, как сказочные герои отправляются на поиски Нового года. Цена билета — 250 рублей. (0+)
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 и 13:00 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят». Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Дом культуры «Красный Перекоп» (ул. Стачек, 53)
16:00 — танцевально-развлекательная программа «кому за»… «Настройся на Новый год». Развлекательная программа для людей элегантного возраста. (18+)
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, д. 1)
18:00–19:30 — концертная программа муниципального камерного мужского хора «Ярославль» «Новогоднее настроение». Вспомните песни из прошлого и насладитесь современными мелодиями. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (6+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
18:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Советская площадь (Дворец культуры «Магистраль»)
19:00–12:30 — концертно-развлекательная программа «Новогоднее вдохновение». Праздничная программа с участием творческого коллектива дворца культуры. Вас ждет поздравление Деда Мороза и Снегурочки. (6+)
29 декабря
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)
10:30–15:30 — праздник «Ёлка в купеческом доме» (сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения ёлок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей. (6+)
16:30–18:00 — новогодний праздник «Ёлка. Ностальгия». Праздничная атмосфера 1970–1980-х годов. Продолжительность — 1 час 30 минут. Цена билета — от 1400 рублей. (18+)
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 и 13:00 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят». Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг ёлки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
12:00 и 17:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, 7)
12:00–14:00 — новогодний праздник для детей микрорайона «Приключения Буратино». Стоимость: 350 рублей — детский билет, 180 рублей — взрослый. (0+)
Дом культуры «Радий» (Щепкина, 8)
12:00 — музыкальный спектакль «Синяя птица». Сказка по мотивам пьесы М. Метерлинка.
Стоимость: 350 рублей — детский билет, 150 рублей — взрослый. (0+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24а)
14:00, 17:00 и 19:30 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
«Арена 2000. Локомотив» (ул. Гагарина, 15)
14:00 — новогодняя елка «По щучьему велению». Музыкальный спектакль по мотивам сказки. Вас ждет увлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 950 до 1300 рублей. (0+)
Дом культуры «Строитель» (ул. Кудрявцева, 28)
15:00–17:00 — новогодняя танцевальная программа «Хорошее настроение» под аккомпанемент духового оркестра города. (18+)
Остановка трамвая ул. Свердлова
16:00 — новогодний рейс с подарками. Театр в новогоднем трамвае «Двери открываются». Продолжительность: 45 минут (16+)
Дом культуры «Энергетик» (ул. Клубная, 19)
16:00–18:00 — танцевальная программа «Нас встречает Новый год». Вас ждут конкурсы, флешмоб и дискотека. (0+)
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское ш., 1)
17:00–22:00 — праздничный вечер отдыха «Новогодний карнавал». Новогодняя развлекательная программа с дресс-кодом: карнавальные маски. Стоимость билета: от 1000 рублей. (6+)
Советская площадь (Дворец культуры «Нефтяник»)
19:00–20:30 — новогодняя праздничная программа «Главный каток Золотого кольца России». (6+)
Ул. Свердлова, 32 (церковь Святых Петра и Павла)
19:00 — «Светский раут». Душевный и необычайно волшебный вечер, навеянный сказками Гофмана. Гости смогут увидеть фрагменты Щелкунчика под сводами собора и послушать органную интерпретацию новогодних песен. (21+)
30 декабря
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 и 15:00 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят». Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, д. 24а)
11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
18:30 — музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское ш, 1)
11:00 — новогодний спектакль Образцового самодеятельного коллектива театра кукол «Лавка Чудес» — «Золотой олень, или Детская сказка для взрослых». Стоимость: 300 рублей — детский билет, 200 рублей — взрослый. (0+)
Дворец культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92)
11:00 и 14:00 — новогодняя история — сказка «Два клена». Массовка у елки «Тайны новогодних игрушек». Гостей ждет спектакль по сказке Евгения Шварца «Два клена», а также хороводы, новогодние гадания и секреты долголетия от Кощея Бессмертного. Стоимость билета — 400 рублей. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
12:00 и 17:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг» Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)
12:00–15:30 — праздник «Ёлка в купеческом доме» (сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения ёлок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей. (6+)
Советская площадь (Дворец культуры «Нефтяник»)
19:00–20:30 — новогодняя праздничная программа «Главный каток Золотого кольца России». (6+)
31 декабря
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 — ZOO-Маскарад для ребят и для зверят. Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг ёлки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 — «Новогодний СерпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
13:00 — новогоднее ШОУ с Белыми Медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
1 января
Площадь Дворца культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92)
01:00 — 03:00 — новогодняя программа для жителей «Территория новогоднего волшебства». В новогоднюю ночь вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажигательная дискотека и праздничные сюрпризы. (16+)
Советская площадь
01:00 — 03:00 — праздничная программа «Царица Ночь». Новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вас ждут выступления популярных кавер-групп, конкурсы, аттракционы и веселая дискотека. (0+)
Юбилейный парк
01:00 — 03:00 — Новогодняя программа для жителей «Территория новогоднего волшебства». В новогоднюю ночь вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зажигательная дискотека и праздничные сюрпризы. (16+)
Парк 30-летия Победы
01:00 — 03:00 — Праздник «В новый год с отличным настроением». Танцевально-развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой для жителей Дзержинского района. (16+)
Парк остров «Даманский». (Ул. Подзеленье, в районе д.3)
12:00 — Спортивно-массовое мероприятие «Забег обещаний». В этом году ярославцем предстоит пробежать 2025 метров в поддержку своего обещания. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
15:00 — новогоднее ШОУ с Белыми Медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Советская площадь (Дом культуры «Красный Перекоп»)
19:00 — новогодние гуляния «Мороз потехам не помеха!» Развлекательная программа, с участием Деда Мороза и Снегурочки. (6+)
Бутик UNICK (Салтыкова-Щедрина, 3)
11:00 — первая лекция из цикла по истории искусства «Человек между телом и душой» (12 мест). Стоимость с человека — 1100 рублей в человека. (12+)
2 января
Дворец культуры «Нефтяник» (Московский пр-т, 92)
11:00 и 14:00 — новогодняя история — сказка «Два клёна». Массовка у ёлки «Тайны новогодних игрушек». Гостей ждет спектакль по сказке Евгения Шварца «Два клёна», а также хороводы, новогодние гадания и секреты долголетия от Кощея Бессмертного. Стоимость билета — 400 рублей. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00 и 19:00 — новогоднее ШОУ с Белыми Медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 и 13:30 — «Новогодний СерпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
14:00 и 15:30 — ZOO-Маскарад для ребят и для зверят. Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг ёлки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, д. 24А)
11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждёт сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Парк «Юбилейный» (ул. Чкалова-ул. Щапова)
13:00 — танцевальный батл «Новогодний стайл». Динамичная программа, в ходе которой ведущие вспомнят новогодние хиты и снимут свой новый клип для историй в социальных сетях. (0+)
Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, 7)
14:00 — новогодний праздник для детей микрорайона «Приключения Буратино». Стоимость: 350 рублей — детский билет, 180 рублей — взрослый. (0+)
Дом культуры «Красный Перекоп» (ул. Стачек, 53)
16:00 — новогодний бал — маскарад для ветеранов «Завьюжим в танце». Вас ждет программа с участием сказочных героев, хороводы у ёлки и конкурс на лучший карнавальный костюм. (0+)
Советская площадь (Дом культуры «Гамма»)
19:00 — «Самый тёплый новый год» — Концертно-развлекательная программа для всей семьи. (0+)
3 января
Дом культуры «Строитель» (ул. Кудрявцева, 28)
10:30 — 13:00 — новогодняя интерактивная программа для самых маленьких «Чудеса под Новый год». Новогоднее представление для самых маленьких. Цена билета — от 200 рублей. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00 и 19:00 — новогоднее ШОУ с Белыми Медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Памятник Н. А. Некрасову, площадь им. Ф.Волкова
11:00 — Новогодний рейс с подарками. Театрализованная аудиопрогулка «Волков. Голос». Продолжительность: 1 час 45 минут (12+)
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 и 12:30 — ZOO-Маскарад для ребят и для зверят. Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг ёлки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний СерпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, д. 24А)
11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждёт сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
18:00 (малый зал) — новогоднее камерное представление Музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, 7)
14:00 — новогодний праздник для детей микрорайона «Приключения Буратино». Стоимость: 350 рублей — детский билет, 180 рублей — взрослый. (0+)
Музей М. Богдановича (ул. Чайковского, 21)
15:00 — 16:30 — праздник русской матрёшки. Гости узнают историю создания матрёшки и примут участие в мастер-классе по росписи деревянной красавицы. Цена билета — 300 рублей. (6+)
Остановка трамвая ул. Свердлова
16:00 — новогодний рейс с подарками. Театр в новогоднем трамвае «Двери открываются». Продолжительность: 45 минут. (16+)
Советская площадь
19:00 — концертно-развлекательная программа «Новогоднее вдохновение». Праздничная программа с участием творческого коллектива дворца культуры «Магистраль». Вас ждет поздравление Деда Мороза и Снегурочки. (6+)
4 января
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское ш, 1)
10:00 — 11:30 — арт-час «Бумажный новый год». Мастер класс по изготовлению новогодней игрушки. (0+)
11:00 — 12:30 — новогодний спектакль «Образцового самодеятельного коллектива» театра кукол «Лавка Чудес» — «Золотой олень или детская сказка для взрослых». Стоимость — 300 рублей — детский билет, 200 рублей — взрослый. (0+)
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 и 12:30 — ZOO-Маскарад для ребят и для зверят. Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг ёлки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний СерпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, д. 24А)
11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждёт сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
18:00 (малый зал) — новогоднее камерное представление Музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
11:00, 15:00 и 19:00 — новогоднее ШОУ с Белыми Медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Парк «Юбилейный» (ул. Чкалова-ул. Щапова)
12:00 — яркий праздник для детей и взрослых «Новогодняя вечеринка Бягой». Веселая вечеринка с Бабой Ягой, Снегурочкой и Эльфами. (0+)
Парк «30-летия Победы» (Ленинградский проспект, в районе дома 93)
12:00 — праздник для всех «Новогодняя разморозка». Вас ждут уличные новогодние забавы, игры и дискотека! (0+)
Дом культуры «Радий» (ул. Щепкина, 8)
15:00 — 18:00 — новогодний бал в клубе «Ветеран». (18+)
Советская площадь
19:00 — 20:30 — Новогодняя праздничная программа «Главный каток Золотого кольца России». (6+)
5 января
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 — ZOO-Маскарад для ребят и для зверят. Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг ёлки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний СерпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Памятник Н. А. Некрасову, площадь им. Ф.Волкова
11:00 — Театрализованная аудиопрогулка «Волков. Голос». Продолжительность: 1 час 45 минут. (12+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, д. 24А)
11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждёт сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
18:00 (малый зал) — новогоднее камерное представление Музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
11:00 и 15:00 — новогоднее ШОУ с Белыми Медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)
12:00 — 13:30 — праздник «Ёлка в купеческом доме»(сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения ёлок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей. (6+)
16:30 -18:00 — новогодний праздник «Ёлка. Ностальгия». Праздничная атмосфера 1970-80-х годов. Продолжительность — 1 час 30 минут. Цена билета — от 1400 рублей. (18+)
Парк «Нефтяник» (ул. Павлова)
12:00 — интерактивная программа для всей семьи «Январские потехи». Программа с участием веселых снеговиков. Вас ждет снежный танцевальный батл и много традиционных и современных игр. (3+)
Остановка трамвая ул. Свердлова
16:00 — новогодний рейс с подарками. Театр в новогоднем трамвае «Двери открываются». Продолжительность: 45 минут (16+)
Советская площадь
19:00 — развлекательная программа «В ритме Нового года». Вас ждут зимние забавы, хороводы, танцевальные флешмобы и многое другое! (0+)
6 января
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 — ZOO-Маскарад для ребят и для зверят. Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг ёлки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний СерпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, д. 24А)
11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждёт сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
16:00 (малый зал) — новогоднее камерное представление Музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
11:00 и 15:00 — новогоднее ШОУ с Белыми Медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)
12:00 — 13:30 — праздник «Ёлка в купеческом доме»(сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения ёлок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей. (6+)
16:30 -18:00 — новогодний праздник «Ёлка. Ностальгия». Праздничная атмосфера 1970-80-х годов. Продолжительность — 1 час 30 минут. Цена билета — от 1400 рублей. (18+)
Парк «Юбилейный» (ул. Чкалова-ул. Щапова)
12:00 — развлекательно-познавательная программа «Новогодняя академия эльфов». Вместе с помощниками Деда Мороза гости узнают, как важно помогать друг другу и почему это так здорово! (0+)
Парк «30-летия Победы» (Ленинградский проспект, в районе дома 93)
12:00 — концертная — интерактивная программа «Снежная круговерть». Вас ждет увлекательная программа с песнями, плясками и шутками! (0+)
Советская площадь
19:00 — развлекательная программа «В ночь перед Рождеством!». Увлекательная программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Радий». Вас ждут весёлые конкурсы и забавы от задорных снеговиков. (0+)
7 января
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 — ZOO-Маскарад для ребят и для зверят. Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг ёлки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний СерпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)
12:00 — 13:30 — праздник «Ёлка в купеческом доме»(сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения ёлок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей. (6+)
Дом культуры «Гамма» (ул. Спартаковская, 7)
12:00 — рождественский театрализованный концерт «Самый русский праздник». Цена билета — 150 рублей. (0+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-кт Ленина, 24а)
14:00 — рождественский концерт народного самодеятельного коллектива театра балета и детской балетной студии «Под Рождественской звездой!» Цена билета — от 500 рублей. (0+)
18:00 — новогоднее камерное представление Музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
15:00 — Новогоднее ШОУ с Белыми Медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Дом культуры «Строитель» (ул. Кудрявцева, 28)
16:00 — рождественский концерт «Зимний вечер». Традиционный рождественский концерт народного коллектива класса сольного пения. (18+)
Дом культуры «Энергетик» (ул. Клубная, 19)
17:00 — концертная программа ансамбля русской песни «Иволга» «Зарисовки Рождества». Вас ждут рождественские забавы, песни, конкурсы и многое другое! (18+)
Советская площадь
19:00 — концертно-развлекательная программа «Новогоднее вдохновение». Праздничная программа с участием творческого коллектива дворца культуры «Магистраль». Вас ждет поздравление Деда Мороза и Снегурочки. (0+)
Дворец культуры «Судостроитель» имени В. А. Ковалева (ул. Театральная, 21)
19:00 — Рождественский концерт. Группа «Рождество» Андрея Насырова представит праздничную программу «Ночь Рождества». (3+)
8 января
Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское ш, 1)
11:00 — Епархиальная ёлка «Спасите Снегурочку». Стоимость: 500 рублей — детский билет, 200 рублей — взрослый. (0+)
Парк «Нефтяник» (ул. Павлова)
11:00 — интерактивная программа «Мороз потехам не помеха!» Вас ждут народные игры и забавы на свежем воздухе. (0+)
Парк «Юбилейный» (ул. Чкалова-ул. Щапова)
12:00 — танцевально- программа «Незамерзайка». Вас ждут новогодние забавы, игры и танцевальные конкурсы. (0+)
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
13:30 — «Новогодний СерпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
15:00 — новогоднее ШОУ с Белыми Медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24А, малый зал)
18:00 — новогоднее камерное представление Музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Советская площадь
19:00 — новогодняя праздничная программа «Главный каток Золотого кольца России» (6+)