На ярославских заправках запретили продавать топливо в канистры

Вот такое объявление размещено на заправке в Ярославле Источник: читатель 76.RU, Александра Мамонтова











В Ярославской области запретили продажу топлива в канистры, бутылки и другую тару. Соответствующее объявление на автозаправке в Мышкинском проезде Ярославля увидел читатель 76.RU.

— У меня встала машина, пришлось бежать с бутылкой на заправку. Но меня развернули, показали на эту памятку. В итоге пришлось автомобиль на тросе тащить, — рассказал он.

На объявлении указано, что запрет введен в связи с участившимися террористическими актами на территории РФ. Действует он до окончания новогодних каникул.

Ограничение введено для обеспечения безопасности ярославцев Источник: читатель 76.RU











Власти региона подтвердили, что такое ограничение действительно введено.

— Ограничения действует на основании решения антитеррористической комиссии, — прокомментировали порталу 76.RU в правительстве Ярославской области.

Накануне, 27 декабря, губернатор региона Михаил Евраев выкладывал у себя в телеграм-канале пост о том, что на областном уровне рассматривается вопрос об ограничении продажи горюче-смазочных материалов, в частности бензина, несовершеннолетним.

— Именно молодежь становится главной целью для вербовщиков со стороны ВСУ. Молодых людей вовлекают в террористическую деятельность через call-центры, каналы в соцсетях и мессенджерах. Мошенники или обещают вознаграждение, или выманивают сбережения на якобы «безопасные счета», а «кураторы» затем требуют совершить противозаконное действие в обмен на деньги. И, несмотря на очевидный обман и риски, находятся те, кто ставит под удар свое будущее, а иногда и жизнь. Только в этом году в регионе совершено 22 террористических преступления. Осуждены 12 человек, которые совершили теракты по заданию украинских спецслужб, — отметил Евраев.

Буквально недавно в Рыбинске поймали двух подростков, которые подожгли оборудование на железной дороге.